Famalicão: Mulher atropelada em passadeira da Av. Engenheiro Pinheiro Braga

A uma jornada do fim da primeira fase do Campeonato Nacional Equipas da 1.ª divisão, a equipa do FAC garantiu a presença na final Eight, após a receção ao FCP/Dragon Force, com uma vitória por 4-0.

Jogaram Artur Figueiredo, Manuel Figueiredo, Carlos Veloso e Rui Gomes.

A equipa B recebeu o Leixões SC/HI, equipa candidata à final Four, ficando o resultado em 3-1 com o ponto do FAC a ser conseguido por Vítor Oliveira. Jogaram também Camilo Silva, Amândio Marinho e Luís Marques.

Esta equipa deslocar-se-á quinta-feira, dia 25, a Coimbra, onde defrontará a equipa B do C. Norton de Matos.