Famalicão: Mulher atropelada junto ao tribunal

Uma mulher de 52 anos foi atropelada, na manhã deste sábado, por um veículo ligeiro de passageiros, junto ao tribunal de Famalicão.

O acidente aconteceu na Avenida Engenheiro Pinheiro Braga, cerca das 10h00.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão e Famalicenses.

A vítima foi transportada para o hospital local com ferimentos ligeiros.