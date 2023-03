Famalicão: Mulher atropelada na Avenida do Brasil

Está para breve o início da 13.ª Semana da Leitura. A iniciativa, essencialmente dedicada aos mais jovens, pretende, nesta edição, ganhar novos públicos, particularmente aqueles que estão mais distantes das bibliotecas e, nesse sentido, tem marcadas feiras de troca de livros em três importantes empresas do concelho: Continental Mabor, Riopele e Coindu. Esta iniciativa vai decorrer de 27 a 31 de março.

Assim, a edição deste ano da Semana da Leitura está dividida em duas datas, sendo que, de 13 a 18, centra-se na comunidade escolar, pelo envolvimento de 36 bibliotecas do concelho. A sessão de abertura, no dia 13, às 15 horas, decorre na Secundária Padre Benjamim Salgado, em Joane, com a presença da escritora Maria João Lopo de Carvalho, “madrinha” do evento.

Apresentações de livros, oficinas e sessões de leitura são algumas das atividades que preenchem o programa que, no dia 16 de março, pelas 10h15, volta a contar com a ação “Famalicão a Ler”: um momento em que a comunidade famalicense interrompe os seus afazeres para usufruir de um momento descontraído de leitura, seja ela de um livro, de um jornal ou de uma revista.

De 27 a 31, a iniciativa aproxima-se, então, do público adulto e das empresas com o projeto “A minha empresa a ler: troca por troca, deixe um livro leve outro”, com a realização de uma feira de troca de livros na Continental Mabor, dias 28 e 29 de março; na Riopele, no dia 30 de março; e na Coindu, no dia 31. Potenciar o desenvolvimento e consolidação de hábitos de leitura junto da população adulta é o grande propósito desta novidade.

A Semana da Leitura é um evento nacional, lançado pelo Plano Nacional de Leitura, que pretende convidar escolas e entidades públicas e privadas a promoverem atividades para festejar a leitura como ato de prazer, imaginação e conhecimento, lugar de encontro criativo e colaborativo. Nesse sentido, o Município famalicense, através do Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Famalicão, tem vindo a desafiar as bibliotecas municipais e as bibliotecas escolares a assinalarem a efeméride por meio de um programa de comemorações congregante.