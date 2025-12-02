Acidente, Última Hora

Famalicão: Mulher atropelada na Rua do Convento em Requião

Uma mulher sofreu ferimentos ligeiros, depois de ser colhida pelo próprio carro.

O acidente aconteceu na Rua do Convento, em Requião, cerca das 19h00 desta terça feira.

A vítima, depois de assistida no local pelos Bombeiros Famalicenses, foi transportada para o Hospital de Famalicão.

Deixe um comentário

Famalicão: Constituído arguido por assalto a residência em Sezures

Um homem de 42 anos, foi constituído arguido por furto em residência, na freguesia de Sezures, concelho de Vila Nova de Famalicão. No âmbito de um furto em residência, na freguesia de Esporões, no concelho de Braga, militares da GNR realizaram diligências policiais que permitiram identificar o suspeito e que culminaram no cumprimento de uma busca domiciliária e de uma busca em viatura.

No decorrer da ação policial, foi apreendido e recuperado diverso material proveniente do furto, designadamente relógios e peças em ouro e prata.

O homem foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Braga.

Despiste de ambulância dos Bombeiros da Trofa em Famalicão faz três feridos

Na noite de segunda-feira, uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Trofa despistou-se na variante de Famalicão e provocou três feridos. Segundo afirma o Notícias da Trofa, o acidente terá ocorrido por volta das 21h10, num momento marcado por chuva forte.

Uma bombeira, a doente e a acompanhante sofreram ferimentos, considerados ligeiros, e receberam apoio por parte da SIV de Santo Tirso, tendo sido encaminhadas para o hospital.

A ambulância estava a fazer a viagem de regresso de uma utente da Santa Casa da Misericórdia depois de receber tratamento hospitalar.

Marcelo Rebelo de Sousa operado esta noite de urgência

O Presidente da República vai ser submetido a uma cirurgia esta noite, depois de ter sido internado de urgência no Hospital de São João, no Porto, com uma hérnia encarcerada. Marcelo sentiu-se mal durante o regresso de Amarante, onde esteve nas cerimónias fúnebres de António Mota.

Segundo a Presidência, o Chefe de Estado foi levado ao hospital por se encontrar indisposto, tendo os médicos decidido avançar com exames antes da viagem para Lisboa. Uma nova atualização será divulgada quando houver resultados.

Nos últimos anos, Marcelo enfrentou outros incidentes de saúde, incluindo uma operação a duas hérnias em 2021 e um desmaio em 2023, causado por uma quebra de tensão.

Famalicão: Colisão entre carros na nova rotunda junto às Lameiras

A noite deste domingo fica marcada por uma colisão entre duas viaturas, na nova rotunda junto à Urbanização das Lameira, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 20h00 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

Pelo menos uma pessoa foi assistida no local.

Motociclista ferido em colisão na N204 ( Viatodos )

Um motociclista de 47 anos sofreu ferimentos ligeiros após uma colisão com um automóvel ligeiro, este domingo à tarde, em Viatodos, Barcelos.

A ocorrência teve lugar na Estrada Nacional 204, que faz a ligação entre Barcelos e Famalicão. As causas do acidente permanecem por esclarecer. De acordo com os Bombeiros de Viatodos, o homem recebeu os primeiros cuidados no local antes de ser encaminhado para o Hospital de Famalicão.

Os Bombeiros de Viatodos asseguraram o socorro, enquanto a GNR registou a ocorrência.

Combustíveis descem mas não tanto: Governo subiu imposto esta sexta-feira

Os preços da gasolina e do gasóleo vão continuar a cair, mas menos do que esperado. Esta sexta-feira, o ISP subiu 1,6 cêntimos por litro na gasolina e 2,4 cêntimos no gasóleo, descongelando o desconto que estava em vigor desde 2022.

O Governo justifica a medida como uma “reversão gradual” das taxas temporárias, seguindo recomendações da Comissão Europeia. A queda que se esperava, como os 3,5 cêntimos por litro previstos pelo ACP, já não se verifica.