Famalicão: Mulher atropelada por autocarro foi operada e “está livre de perigo”

A mulher de 78 anos, atropelada na manhã desta sexta-feira pelo autocarro onde seguia, em Joane, Famalicão, entrou no Hospital de Braga em estado grave mas, tal como avançado pela Cidade Hoje, não corre risco de vida. A informação foi confirmada à nossa redação por fonte da família.

A vítima sofreu ferimentos considerados graves num dos pés, foi encaminhada de urgência para o Hospital de Braga e encontra-se em recuperação depois de ter sido alvo de uma cirurgia.

Durante a tarde desta sexta-feira, poucas horas após o acidente, surgiram informações por parte de entidades oficiais, a quem a Cidade Hoje e outros meios recorrem, que davam conta do falecimento da vítima. Afinal, a informação avançada corresponde sim a outro acidente rodoviário ocorrido na região e não a este atropelamento.

Apesar de totalmente alheia e das informações terem sido avançadas / confirmadas por entidades oficiais, a Cidade Hoje lamenta a situação e estima as rápidas melhoras da vítima deste atropelamento.