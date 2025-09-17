Famalicão: Mulher atropelada por trotinete

O candidato a Vermoim pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD-CDS/PP), Rui Mota, propõe a construção de um novo parque de lazer, a dinamização dos caminhos pedestres e a valorização do património local, incluindo o Castelo de Vermoim; quer uma loja social para apoiar as famílias em maior dificuldade; na área desportiva, pretende trazer para Vermoim o projeto “Famalicão em Forma” e revitalizar campos e parques com novas atividades.

Se vencer as eleições, Rui Mota promete a colaboração com associações locais para o apoio a eventos desportivos, festas tradicionais e eventos culturais; promete a manutenção e dinamização do projeto “Vermoim Ativo”, que engloba atividades diversas.

Rui Mota tem o ambiente também no horizonte, focado na limpeza das ruas e segurança da água das fontes.

Estas e outras propostas foram apresentadas no dia 12 de outubro, perante apoiantes e amigos, numa sessão pública em que apresentou o programa e a equipa. Sobre a lista, diz que é «inovadora, jovem, humilde e determinada», capaz «de fazer melhor pela freguesia». Quando ao programa, afirma que o objetivo «é transformar Vermoim num lugar de oportunidades, próspero e com qualidade de vida».

Entre os apoiantes estava o candidato à Câmara pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão. Mário Passos afirmou que o manifesto de Rui Mota é o seu manifesto, demonstrando uma «sintonia perfeita». O candidato à Câmara diz que os autarcas de freguesia são «fundamentais» no desenvolvimento do concelho e que, por isso, «o investimento nas freguesias ao longo do último mandato ultrapassou os 50 milhões de euros», sendo que Vermoim foi uma das beneficiárias com cerca de 1,4 milhões de euros aplicados.