Famalicão goleia Arouca no último teste antes do início da época

Na tarde deste sábado o FC Famalicão venceu, 4-1, o Arouca no último teste antes do inicio da época, a 10 de agosto, com a receção ao Santa Clara.

Na partida disputada no Municipal marcaram pela equipa de Hugo Oliveira, Simon Elisor, Mathias de Amorim, Justin e Sorriso.

Recorde-se que no período de preparação para a época 25/26 o Famalicão realizou vários jogos-treino com os seguintes resultados: Famalicão, 6-sub-23, 1; Celta de Vigo, 0- Famalicão, 2; Deportivo, 3-Famalicão, 2; Famalicão, 1-Moreirense, 0; Famalicão, 0-Felgueiras, 1; Famalicão, 1-Lourosa, 1; e Porto, 3-Famalicão, 0.