Acidente, Concelho

Famalicão: Mulher com cerca de 30 anos ferida após colisão em Joane

Na manhã desta segunda-feira, uma colisão entre dois veículos ligeiros na Avenida Doutor Mário Soares, em Joane, fez um ferido ligeiro.

O alerta foi dado por volta das 10h01 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, uma mulher com cerca de 30 anos, para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro rendeu mais de 38 mil euros

O peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro rendeu em Famalicão 38.754,11 euros. A ação dos voluntários decorreu entre 30 de outubro e 2 de novembro de 2025, à porta das igrejas, cemitérios, espaços comerciais e de outros edifícios públicos.

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão é, há já longos anos, responsável pela organização e dinamização do Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro na área do concelho.

Na sequência deste peditório, o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão agradece a todos os voluntários, empresas, lojas, farmácias e academias que contribuíram com donativos ou acolheram os moedeiros da LPCC nos seus espaços, e que, de forma altruísta e generosa se associaram a nós e dedicaram o seu tempo e disponibilidade a esta causa.

“Contra o Cancro, Todos Contam”.

Famalicão: Candidatos às eleições do PSD definem estratégias

Os candidatos às eleições da Concelhia e da Distrital do PSD reuniram-se em Famalicão. Paulo Reis e Paulo Cunha, respetivamente, discutiram ideias e manifestaram apoio mútuo neste novo processo eleitoral, que decorre a 28 de fevereiro.

Paulo Reis concorre à Concelhia pela primeira vez, embora tenha feito já parte de algumas direções, inclusive foi vice-presidente num mandato de Paulo Cunha. O lema: “Mais fortes, mais unidos, por Famalicão” refere uma lista de consenso, na tentativa de agregar diferentes visões do partido e que na anterior eleição levaram à existência de duas listas. O candidato à Mesa do Plenário é David Vieira de Castro, militante de longa data.

Por sua vez, Paulo Cunha (ex-presidente de Câmara e também já liderou a concelhia do PSD) é o atual líder da distrital e pretende renovar mandato com o lema “União e Confiança”.

Para Paulo Reis, o apoio à candidatura “União e Confiança” «é natural e muito forte, ainda mais sendo liderada por um famalicense».
Já Paulo Cunha entende que a candidatura “Mais Fortes, Mais Unidos: Por Famalicão” é fundamental para «devolver a paz e a união a uma das maiores concelhias do PSD do país».

Este processo eleitoral, que se realiza no dia 28 de fevereiro para todos os órgãos concelhios e distritais do PSD, é resultado das alterações estatutárias e regulamentares aprovadas nos anteriores congressos e conselhos nacionais, promovendo alterações e uniformizando os calendários eleitorais.

Famalicão: «O VAR não deve andar de lupa à procura de motivos para anular um golo»

O jogo deste domingo, entre o Sporting e o FC Famalicão, ficou marcado por um lance polémico, logo aos 8 minutos, num golo de Ibrahima Ba, anulado pelo árbitro, após chamada do VAR. No final da partida, o presidente da SAD famalicense criticou a intervenção do VAR, a cargo de Vasco Santos. «Acho que o VAR não deve andar de lupa à procura de motivos para anular um golo. Curiosamente, é o mesmo VAR que fez o jogo no Estádio da Luz, com o Benfica. Esta semana, Roberto Rosetti (diretor-geral de arbitragem da UEFA) falava sobre o que representa o VAR. Hoje, não é claro, nem é notório, que há uma falta», apontou Miguel Ribeiro sobre a falta que levou à anulação do golo do central famalicense.

O dirigente recordou que o VAR «serve para quando há um erro claro do árbitro e retificá-lo, o que não foi o caso».

Deixou, ainda, um apelo à UEFA e a Rosetti para «que veja este lance. Depois do que falou esta semana, seguramente olhará para este lance e dirá que isto é tudo o que a UEFA não defende. Isto não é defender o futebol, não é defender o golo. Para o Sporting é muito agradável o golo ter sido anulado, mas o futebol não pode estar contente».

Miguel Ribeiro diz ser necessário esclarecer todos os intervenientes do futebol nacional sobre a ação do VAR. Um apelo que deixa ao Conselho de Arbitragem e a Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol: «esclareçam, de uma vez por todas, que o VAR é uma ferramenta de auxílio. Não é uma lupa que serve para anular golos. Quem tem a liderança da arbitragem tem de se pronunciar. É insustentável», alertou.

«Estamos a viver a era do quinto árbitro

Também Hugo Oliveira insurgiu-se contra a “influência” do quinto árbitro. «Estamos a viver a era do quinto árbitro, que tem cada vez mais poder. O tempo que o jogo está parado. à espera que o quinto árbitro analise lances é demasiado. Não me parece suficiente [para anular o golo]. A intervenção do videoárbitro é quando há um erro claro e óbvio. Não acho que alguém considere um erro que justificasse a intervenção do videoárbitro».

Com golo anulado, Famalicão perde com o Sporting por 1-0

O Futebol Clube de Famalicão saiu derrotado este domingo à noite do terreno do Sporting Clube de Portugal, por 1-0, no Estádio José Alvalade, em jogo da 22.ª jornada da Primeira Liga.

O encontro ficou marcado por um golo anulado ao Famalicão logo aos oito minutos. Ibrahima Ba colocou a bola na baliza, mas o lance foi invalidado após análise do VAR, por falta no início da jogada.

A equipa famalicense conseguiu travar várias investidas do Sporting, com o guarda-redes Carevic em destaque em vários momentos. Quando tudo apontava para um empate, Daniel Bragança apareceu aos 82 minutos para marcar de cabeça, após canto, garantindo o triunfo dos leões e deixando o Famalicão sem pontos na deslocação a Alvalade.

Reveja o momento: Árbitro anula golo ao Famalicão em lance polémico

Aos 8 minutos do jogo, entre o Sporting e o Famalicão, foi anulado um golo a Ibrahima Ba. O defesa central famalicense rouba a bola a Maxi Araújo e remata, de fora da área, para um belo golo.

O árbitro David Silva é alertado pelo VAR, consulta as imagens e anula o lance, anunciando falta do central do Famalicão sobre o jogador do Sporting.

Veja o momento:

Famalicão: João Azevedo (EARO) é campeão regional

A Escola de Atletismo Rosa Oliveira participou, este domingo, no 1.º Campeonato Regional de 5 km em estrada, da Associação de Atletismo de Braga, integrado na Corrida dos Namorados, em Vila Verde. A equipa joanense conquistou dezoito títulos regionais.

Em grande destaque esteve João Azevedo que se sagrou campeão regional em seniores e sub-23.

A EARO teve, ainda, com outros atletas em evidência: Luísa Castro – campeã regional sub-18, seguida de Ana Oliveira e Ana Silva. No mesmo escalão, Tiago Silva sagrou-se vice-campeão.

Ana Pereira também é vice-campeã, sub-20, com Maria Machado em terceiro lugar. Em masculinos, Gonçalo Rodrigues também é campeão e Francisco Barros é vice.

Joana Azevedo também trouxe o título nos sub-23. Rui Oliveira foi terceiro em seniores, José Freitas e Renata Barros foram segundos no escalão 45 anos. Rosa Oliveira venceu em F55 e Anabela Silva foi segunda em F50.

Coletivamente, a EARO venceu em Absolutas Femininas e Masters, tendo alcançado o título de vice-campeã em Absolutos Masculinos.