Uma cliente do quiosque “Ardina do Bairro”, no Intermarché de Calendário, em Vila Nova de Famalicão, ganhou 20 mil euros numa raspadinha.

A felizarda, cliente habitual daquele estabelecimento, comprou duas raspadinhas dos Jogos Santa Casa “Aranha da Sorte”. As duas estavam premiadas, a primeira com 10 euros e a segunda com 20 mil.

A mulher, com cerca de 60 anos e residente na freguesia de Calendário vai, certamente, ter um fim de ano diferente.