Famalicão: Mulher confessa que matou o patrão com facadas, mas diz que só queria roubar

A Câmara de Vila Nova de Famalicão acolhe os primeiros Dias à Mesa do ano com o cozido à portuguesa. Os famalicenses podem experimentar o prato entre os dias 24 e 27 de fevereiro nos restaurantes Alfa, Amaury, Churrascão Sousa, Casa Pêga, Moutados, O Caçarola ou O prato.

A iniciativa “Dias à Mesa” decorre até ao final do ano e vai contar com nove fins de semana. Em abril, o cabrito é sugerido como um prato para a Páscoa. Os rojões e a galinha mourisca são apresentados em maio e junho, respetivamente. Julho vai ser recheado pela francesinha e pelo bacalhau. Em setembro e outubro, a cozinha vegetariana e a cozinha internacional vão preencher, respetivamente, os restaurantes famalicenses. A castanha e as massas vão ser as comidas privilegiadas em novembro.

Tal como nos anos anteriores, a iniciativa cede o desconto de 10% direto nos restaurantes e nos alojamentos aderentes para os cidadãos que permaneçam na cidade durante os fins de semana dos Dias à mesa.