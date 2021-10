Uma mulher com 50 anos ficou ferida, na sequência do despiste de uma viatura ligeira, na freguesia de Outiz, em Vila Nova de Famalicão.

O sinistro deu-se cerca das 20h30, na Rua de Varziela.

No socorro estivam os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos leves, para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.