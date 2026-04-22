Concelho

Famalicão: Mulher de 57 anos atropelada em Joane

Na manhã desta quarta-feira, uma mulher de 57 anos foi atropelada na Avenida 25 de abril, em Joane.

O alerta foi dado por volta das 11h06 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital de Famalicão.

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Famalicão: Segundo “efe” já está a ser distribuído

A edição de abril do “efe, boletim municipal em formato jornal, já está a ser distribuída. Os quatro anos de guerra na Ucrânia são destaque desta publicação que sublinha a solidariedade famalicense e o trabalho do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, com o exemplo de famílias ucranianas que encontraram em Vila Nova de Famalicão uma nova casa e uma nova oportunidade.

Os 25 de anos da Casa das Artes, a Refood, o Ensino Profissional e o controlo da vespa velutina também são referências com amplo destaque nas 24 páginas do “efe que é de periodicidade bimestral. Também o percurso da cientista e investigadora Catarina Azevedo é contado na publicação da Câmara Municipal.

Para além da distribuição por todo o concelho, pode consultar o “efe” de forma digital em www.famalicao.pt/boletins-municipais.

Famalicão: Podomed, 21 anos «a investir na qualidade dos cuidados de saúde»

A Clínica Podomed celebra 21 anos de atividade, marcados por um percurso «de crescimento e de investimento contínuo na qualidade dos cuidados prestados», referem os seus responsáveis.
Desde a sua abertura, a Podomed tem assegurado uma resposta clínica diferenciada, suportada por equipas experientes e por uma abordagem centrada em cada pessoa.


Este aniversário representa, segundo os seus responsáveis, «a consolidação de uma relação de confiança» construída ao longo de 21 anos com doentes, parceiros e colaboradores.
Por isso, renovam «o compromisso de continuar a evoluir e a contribuir para uma prestação de cuidados de saúde qualificados. Agradecemos a todos que fazem parte deste projeto e continuaremos aqui para assegurar uma resposta de qualidade a cada um dos nossos utentes».

Famalicão: Equipa técnica do melhor treinador de março «vive para ganhar e ser feliz»

Ao Centro de Treinos do FC Famalicão chegou mais um prémio. Março trouxe várias distinções – melhor defesa, melhor guarda-redes, melhor jovem, melhor golo e melhor treinador. Forma três vitórias, um empate, um golo sofrido e 10 pontos em 12 possíveis. Um registo que foi reconhecido pelos treinadores da I Liga que atribuíram a Hugo Oliveira o prémio do melhor de março

O treinador do FC Famalicão chamou toda a equipa técnica para receber o prémio que tem mais valor «por ser atribuído pelos nossos pares. É o trabalho de uma equipa muito grande, na qual se inclui a equipa técnica, staff e, sobretudo, jogadores que, pelo seu talento e coragem, dão caminho ao nosso jogo», nota Hugo Oliveira.

No mais, este prémio é, também, «o reconhecimento de que estamos a fazer bem as coisas», mas que «aumentará ainda mais a nossa responsabilidade». E o futuro passa por «ganhar todos os jogos e fazer com que os jogadores sejam melhores amanhã e fazer com que o clube se desenvolva. Essa é a nossa meta e forma de estar. Vivemos para ganhar e ser felizes».

O treinador explicou os números de março pela ação da sua equipa que é forte em todos os momentos do jogo. «Defendemos com o primeiro jogador do setor atacante e começamos a atacar pelo guarda-redes», explicou, avaliando a equipa «como ofensiva, pois defendemos mesmo quando estamos a atacar». No entanto, avisa, «ainda há muito para fazer, crescer e evoluir».

Famalicão: Rodrigo Pinheiro já tem o prémio de golo do mês de março

O golo do lateral direito na receção ao FC Arouca, da 25.ª jornada, valeu a distinção do melhor de março e, na altura, os três pontos aos famalicenses, na vitória por 1-0.

O atleta, que cumpre a segunda temporada no FC Famalicão, afirma que «marcar é sempre bom, especialmente se permitir à equipa alcançar os objetivos para cada jogo».

Ao recordar o momento, o defesa confessa que «quando rematei tive logo a perceção que seria golo». O cruzamento de Gustavo Sá da esquerda foi aliviado por um defesa para fora da grande área e «decidi fazer um remate espontâneo» que valeu um golo de belo efeito.

Recorde o momento

O golo superou a concorrência de Geny Catamo (Sporting), Gabriel Silva (Santa Clara), Samu (Vitória SC), Agustin (Gil Vicente FC) e William Gomes (FC Porto), numa votação que foi decidida pelos adeptos.

Esta temporada, Rodrigo Pinheiro tem-se afirmado como titular na equipa de Hugo Oliveira, com 26 jogos, 3 golos e 2 assistências até agora.

Famalicão: «Este prémio deve-se ao trabalho da equipa»

O central senegalês afirma que o “título” de melhor defesa de março da I Liga «deve-se ao trabalho de toda a equipa, a quem agradeço profundamente. Fiquei muito feliz por ter recebido este prémio, mas reconheço que o mesmo só foi possível pelo trabalho coletivo».

O jovem central de 20 anos recebeu a distinção de defesa do mês de março, com 20,41% superando a concorrência dos centrais polacos do FC Porto, Kiwior e Bednarek, que arrecadaram 13,27% cada.

Muito se deveu à consistência defensiva que ajudou a manter, com a equipa a apenas consentir um golo em quatro jogos.

O 55 dos famalicenses, foi também decisivo no ataque ao fazer o golo da vitória frente ao CD Nacional, no triunfo por 1-0.

Apesar de reconhecer o bom trabalho da equipa até agora, o jovem central não se desvia dos objetivos. «O trabalho ainda não terminou. Continuaremos com muita dedicação para que a equipa mantenha o nível exibicional que tem apresentado».

O defesa, que chegou na época 2024/2025, tem sido peça chave da turma de Hugo Oliveira na presente temporada, tendo já realizado 23 jogos e apontado um golo. Recentemente renovou com o FC Famalicão até 2030.

Tiago Torres

Famalicão: S. Mateus termina campeonato nacional no quarto lugar

Terminou, no passado fim de semana, a fase regular do campeonato nacional da 3.ª divisão, série A, onde competiu o São Mateus. O conjunto famalicense fechou a prova no quarto lugar e «não sendo o objetivo traçado, foi reflexo do nosso percurso. Uma caminhada feita com trabalho, dedicação e superação em cada desafio», reconhece o clube.

O S. Mateus somou 43 pontos, foi o sexto melhor ataque (88 golos) e a segunda melhor defesa (55), só superada pelo vencedor Paços de Ferreira que, na próxima época, vai jogar na 2.ª divisão. O Lusitânia de Lourosa, segundo da classificação, vai lutar pela subida. Em sentido contrário, os três últimos da série – Contacto, Sangemil e Pedras Salgadas – descem aos distritais.