Famalicão: Mulher de 80 anos despista-se e embate em vários carros

Na manhã desta sexta-feira, uma mulher com cerca de 80 anos despistou-se na Rua Vasconcelos e Castro, na União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, tendo embatido em vários carros que estariam estacionados.
O alerta surgiu por volta das 9h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Fogo em apartamento deixa moradores desalojados e uma pessoa ferida (Fradelos)

Uma pessoa ficou ferida, na sequência de um incêndio que deflagrou, na madrugada desta sexta-feira, em Fradelos, Vila Nova de Famalicão.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Famalicão, que foram acionados para o local, o alerta surgiu cerca da 01h15.

A única vítima sofreu ferimentos relacionados com a inalação de fumo. Relatam também os bombeiros que houve necessidade de realojar os moradores devido à falta de condições de habitabilidade.

Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em apartamento (Calendário)

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, na noite desta quinta feira, para um incêndio num primeiro andar de um apartamento, na Rua Alberto Sampaio, em Calendário, Famalicão.

Desta ocorrência não há informação da existência de feridos, no entanto, quatro animais tiveram que ser resgatados.

A PSP foi acionada para o local.

 

Famalicão: Roméo Beney confiante num bom jogo em Guimarães (c/vídeo)

“Todos os jogadores estão preparados para este jogo. É um dérbi e temos que estar juntos, unidos e concentrados”. É desta forma que Roméo Beney encara a partida de sábado, em Guimarães, com o Vitória.

O extremo acredita que a equipa está preparada para fazer um bom jogo “que será bom para o Famalicão”.

Roméo, regressado de uma longa paragem devido a lesão, fala em “tempos difíceis”, mas agora “estou bem. Todos me ajudaram na recuperação e no regresso à competição”.

O jovem jogador de 21 anos diz, também, que a lesão não lhe permitiu mostrar o seu valor. “Tenho de ganhar a confiança perdida e regressar à forma que tinha na Suíça”. E termina as suas declarações com um agradecimento aos adeptos pelo apoio dado à equipa e sobre o clube não esconde os elogios a toda a estrutura. “O Famalicão é já um grande clube em Portugal”.

Confira as declarações de Roméo Beney no vídeo.

Famalicão: Município disponibiliza 230 mil euros para apoio a IPSS

Foi aprovado esta quinta-feira, em reunião do executivo, um apoio de 230 mil euros destinado a cinco Instituições Particulares de Solidariedade Social de Famalicão, cuja principal finalidade é a conclusão de obras de construção, remodelação e ampliação das respetivas instituições.

Esta verba é destinada à ACIP e ao Centro Social e Cultural S. Pedro de Bairro no valor de 40 mil euros. O Centro Social da Paróquia de Joane, o Centro Social da Paróquia de Landim e a Associação Social de Fradelos recebem 50 mil euros cada.

Famalicão: Homem de 28 anos detido por conduzir sem carta

Um homem de 28 anos foi detido ontem, 11 de março, na cidade de Famalicão por condução ilegal.

A detenção ocorreu no decorrer de uma ação de fiscalização, durante a qual as autoridades verificaram que o cidadão não possuía qualquer documento que o habilitasse a conduzir.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

CHEGA Famalicão anuncia nova coordenação jovem

A Juventude do CHEGA em Famalicão anunciou uma nova coordenação, com o objetivo de aumentar a participação dos jovens no concelho.

Esta semana, em Braga, realizou-se uma jornada de trabalho que reuniu os principais dirigentes locais e distritais. Raquel Soares foi nomeada coordenadora da Juventude da Comissão Política Concelhia e terá a missão de aproximar o partido dos jovens, com projetos concretos e atuação nas ruas, escolas e associações do concelho.

O CHEGA de Famalicão afirma manter o foco em temas como segurança, apoio às famílias, valorização do trabalho e defesa da identidade portuguesa.