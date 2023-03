Famalicão: Mulher detida em edifício no centro da cidade, moradores falam em prostituição e consumo de droga

Equipa feminina do Famalicão não conseguiu parar benfiquistas

A Academia do Famalicão recebeu, ao final da manhã, um bom jogo de futebol feminino, no qual o Benfica, imparável nesta época, conseguiu uma vitória expressiva, 5-0.

As visitantes entraram bem e chegaram ao intervalo com a justificada vantagem de dois golos: o primeiro aos 13 minutos, por Cloé; o segundo apareceu cinco minutos depois, por Kika Nazareth.

Na segunda parte, o treinador do Famalicão, Marco Ramos, fez duas alterações – Maria Negrão e Carolina Rocha foram a jogo – e a equipa melhorou. Teve mais bola, não deu tantos espaços de progressão às adversárias, mas uma grande penalidade, aos 67 minutos, gorou a reação famalicense. O Benfica fez o terceiro, o segundo de Cloé Lacasse. Até final, mesmo reduzido a 10 jogadoras, registo para mais dois do Benfica, ambos por Nicole Raysla.

Foi a décima quinta vitória das encarnadas, líderes isoladas da Liga BPI. O Famalicão continua no quinto lugar.

Na próxima quarta-feira as duas equipas voltam a medir forças, no reduto benfiquista, no primeiro jogo das meias finais da Taça de Portugal.