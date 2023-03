Famalicão: Mulher detida na feira por contrafação

A partir desta sexta-feira, até 15 abril, decorre na Casa das Artes de Famalicão o 5º Capítulo da Poética da Palavra. São encontros de teatro com uma programação que apresenta nove espetáculos – dos quais 7 são coproduções e 2 em estreia. Acrescem a estas propostas, as conversas no final dos espetáculos e as mesas-redondas que colocarão em discussão temáticas da vida em teatro.

Os encontros começam com “Lear”, de William Shakespeare, esta sexta e sábado, às 21h30, numa coprodução da Casa das Artes com Teatro da Didascália, Teatro do Bolhão e Teatro Nacional D. Maria II. Ainda no sábado, às 17h30, é exibido o filme “Rei Édipo”, de Pier Paolo Pasolini. “Rei Édipo” é uma peça do teatro clássico, da autoria de Sófocles e que se torna cinema pela mão de Pasolini, também ele um dramaturgo de referência.

A 24 março, às 21h30, é apresentado “Um Rufia nas Escadas”, com encenação de Miguel Loureiro e texto de Joe Orton. Uma coprodução da Casa das Artes de Famalicão com DOIS (Ninguém Associação Cultural), São Luíz Teatro Municipal, Teatro Aveirense, Theatro Circo Braga e Teatro de Almada.

Nos dias 25 e 26 março, às 21h30 e às 17h30, respetivamente, estreia “A Acusação da Malvada Cândida às Flores”, uma ideia original e interpretação de Maria Quintelas, com texto e encenação de Pedro Fiuza. Uma coprodução da Casa das Artes de Famalicão com o Theatro Circo Braga. Ainda a 25 março, às 23h00, é apresentado “Palavras Sintonizadas”, o espetáculo que cruza poesia e música, com Sandra Escudeiro e Alberto Teixeira.

No Dia Mundial do Teatro, dia 27 março, às 21h30, estreia “A Apologia de Sócrates”, de Platão; a 31 março e 1 abril, às 21h30, é apresentado “Ela Lobo”, com encenação de Maria João Luís e texto de Ana Lázaro. Nos dias 4 e 5 de abril, com sessões às 18h00 e 21h30, são apresentadas as encenações do “Baú dos Segredos”, o atelier de teatro da Casa das Artes de Famalicão para jovens dos 8 aos 18 anos, sob a responsabilidade de Ana Regueiras, Luísa Alves e Marta João (encenação).

A 14 e 15 abril, às 21h30, sobe a palco “Que Não Se Fale dos Velhos Tempos”, com encenação de João Cardoso e dramaturgia de Pedro Galiza.

No fim de cada noite de apresentação, o público terá uma conversa com os atores que protagonizam cada projeto teatral, no sentido de poder conhecer o trabalho sobre o texto, a palavra e a sua relação com o corpo (que lhe dá voz), e o processo de construção de cada personagem.

Ainda no decorrer da programação da Poética da Palavra, todas as pessoas/instituições que manifestarem interesse podem aceder a ensaios abertos das peças. Trata-se da implementação da ação estratégica de mediação da Casa das Artes que tem programada também, no dia 18 de março, às 10h00, “Marionetão”, uma oficina criativa de construção de marionetas, pela Companhia Krisálida.

A Poética da Palavra propõe, também, três mesas-redondas, sobre Encenação, Dramaturgia e Ensino Artístico, sempre às 17 horas. No dia 17 de março, Luís Mestre, encenador e dramaturgo, vai moderar a primeira mesa-redonda, com Jorge Palinhos, dramaturgo, diretor do curso de Teatro da ESAP; 27 de março, à mesma hora, com o tema Teatro e Educação Artística, modera a conversa Helena Machado, diretora pedagógica da ACE, com Vicente Alves do Ó, realizador de cinema e escritor; Jorge Pinto, ator e encenador; e os atores Bárbara Pais, Maria Quintelas, Bernardo Gavinha e Vítor Silva Costa.

No dia 29, com moderação de João Castro, ator e encenador, o tema é Encenação, com a participação de Manuel Tur, Pedro Galiza, Maria Inês Peixoto e Pedro Barros.