Foi encontrada, sem vida, uma mulher com cerca de 50 anos, junto ao rio ave, na freguesia de Lousado, em Famalicão.
Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o alerta foi dado pelo Comando sub-regional do Ave e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão, Bombeiros da Trofa e Cruz Vermelha de Ribeirão.
As circunstâncias do incidente ainda estão por apurar. O caso foi entregue à Polícia Judiciária.
Concelho
Famalicão: Mulher encontrada sem vida junto ao Rio Ave
