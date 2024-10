Famalicão: Mulher ferida em colisão na Av. Marechal Humberto Delgado

O prazo de consulta pública do projeto do Plano Municipal de Ação Climática de Vila Nova de Famalicão foi prolongado por mais 30 dias, decorrendo até 13 de novembro. Esta decisão, segundo o Município, prende-se com o elevado número de participações e, também, pelos pedidos de alargamento do prazo de discussão.

A proposta, aprovado em julho pelo executivo municipal, contempla 38 medidas que pretendem, por exemplo, diminuir as emissões de gases com efeitos de estufa ao nível dos transportes, da energia estacionária, de resíduos e água residuais, e da agricultura, floresta e outros usos do solo.

O Plano Municipal de Ação Climática encontra-se à disposição para consulta pública e recolha de sugestões no Balcão de Atendimento dos Serviços Municipais de Ambiente, durante as horas normais de expediente, e no site www.famalicao.pt/discussao-publica.

Os interessados, podem, também reencaminhar as sugestões via email (camaramunicipal@famalicao.pt) à Câmara Municipal, através do preenchimento do formulário próprio para o efeito, disponível em www.famalicao.pt/formularios-famalicao (Geral – Participação Pública).