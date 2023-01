Famalicão: Mulher ferida em despiste contra poste na N14 em Gavião

A Concelhia do CDS/PP de Famalicão regozija-se com a decisão de manter a maternidade do Centro Hospitalar do Médio Ave aberta. «Sabíamos que a decisão não poderia ser outra, sob pena de o Governo estar a contrariar tudo o que são iniciativas promotoras de medidas que contribuam para o aumento da natalidade», salienta a direção concelhia do partido. «É certo que, numa altura em que os serviços públicos apresentam défices vários, a decisão de não encerramento da maternidade é uma boa notícia para Famalicão e para os famalicenses. O CDS-PP de Vila Nova de Famalicão vai, no entanto, estar atento, exigente e diligente, para que as necessidades registadas sejam colmatadas com investimento do Governo, até porque, relembramos, Vila Nova de Famalicão é um concelho que tem quase 130 mil habitantes, é o terceiro maior exportador do país, e cujo contributo para o PIB não vê correspondência em investimentos feitos pelo poder central», sublinha o presidente da concelhia do CDS/PP, Hélder Pereira.

O responsável partidário enaltece a ação conjunta dos autarcas de Famalicão, Santo Tirso e Trofa que protestaram quando surgiram as primeiras indicações de que o serviço poderia encerrar no âmbito da reforma das maternidades. «Elogiamos aqui o papel de todos os atores políticos, em particular do Ministro da Saúde, que soube interpretar o lado da razão», acrescenta, no comunicado à imprensa.

O CDS/PP avisa que está «do lado das pessoas e das entidades, a pugnar pela manutenção de serviços essenciais às populações, que devem ser o centro da atuação política. E este é um posicionamento que agora reiteramos e de que nunca abdicaremos».