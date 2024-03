Famalicão: Mulher fica ferida em despiste de carro contra muro na N14

Famalicão é líder no aumento de preços do arrendamento (subida de 63% em um ano)

O custo de arrendar uma casa no concelho de Vila Nova de Famalicão, no mês de fevereiro, atingiu uma média de 950 euros, revelando um aumento ligeiro de 6% em relação ao mês anterior, quando a média era de 900 euros.

Vila Nova de Famalicão destacou-se como o concelho com o maior aumento percentual nos preços de arrendamento, registando uma subida de 63,64% em relação a fevereiro de 2023, quando os valores rondavam os 550 euros e agora alcançam os 900 euros. Esposende segue de perto, com um aumento de 33,33%, passando de 750 para 1.000 euros, e Barcelos com um aumento de 23,08%, elevando os preços de 650 para 800 euros.

Por outro lado, Guimarães apresentou um aumento mais moderado de 3,48%, com os preços médios de arrendamento das casas subindo de 790 para 817,5 euros.

De acordo com o relatório do Imovirtual, Barcelos destacou-se como o concelho mais acessível para arrendar casa em fevereiro deste ano, com um custo médio de 800 euros. Em contrapartida, os concelhos de Braga e Esposende foram os mais caros, com uma média de 1.000 euros para o arrendamento de uma casa.

Estes dados refletem uma realidade em que o mercado de arrendamento na região está em constante evolução, com os preços a subirem de forma expressiva, o que pode representar um desafio para os arrendatários na procura de habitação acessível.