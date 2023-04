Famalicão: Mulher foi comprar uma raspadinha e ladra apanhou-lhe a carteira (mas ficou tudo filmado)

Uma mulher foi alvo do furto da própria carteira, na manhã desta sexta-feira, após comprar uma raspadinha, num quiosque na vila de Joane, em Famalicão.

De acordo com familiares da vítima, a responsável pelo furto é uma mulher com idade entre os 55 e os 65 anos, com cabelos escuros pelos ombros e que, no momento do crime, segurava uma saca nas mãos. Ainda segundo o mesmo relato, a meliante aproveitou uma distração da vítima para, de uma forma muito rápida, se apoderar da carteira e sair apressadamente do estabelecimento comercial.

O momento do furto foi registado em vídeo e as imagens já foram entregues às autoridades para ajudar na identificação da suspeita. A carteira continha dinheiro e documentos pessoais de extrema importância em nome de Rosa Cardoso. A vítima pede a quem encontrar a carteira ou tiver informações úteis que entre em contato com as autoridades mais próximas.