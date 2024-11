Famalicão: Mulher furta em farmácia, é apanhada mas consegue fugir em carro que a esperava à porta

Uma mulher, com cerca de 30 anos, protagonizou um furto seguido de fuga esta terça-feira, pelas 14h40, na Farmácia Nogueira, situada no centro de Vila Nova de Famalicão.

A suspeita, que andou vários minutos a circular por entre os expositores da farmácia, foi identificada quase de imediato, através do sistema de vigilância daquele espaço, dado o comportamento suspeito que estava a adotar. Os responsáveis, ao perceberem que a mulher se agachou para guardar na mala dois kits de cosmética, questionaram todos os presentes sobre a aquisição dos produtos em causa, numa tentativa de a intimidar. Nesse momento, a mulher apoderou-se de mais dois kits e correu em direção a um automóvel, estacionado na Avenida Marechal Humberto Delgado, que aparentava estar à sua espera.

Algumas pessoas tentaram travar a suspeita, sem sucesso, antes desta entrar na viatura. Um camionista que passava no local, ao deparar-se com a situação, atravessou o camião na estrada, para tentar travar a fuga. O condutor do carro, aparentemente jovem, e quase cercado, inverteu a marcha e, numa manobra arriscada, ultrapassou o separador central da avenida, danificou um dos espelhos retrovisores, e escapou a alta velocidade.

Grande parte da situação foi captada por câmaras, e as imagens, que mostram a matrícula do carro, foram entregues às autoridades que agora investigam.