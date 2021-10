Famalicão: Mulher ganha 10 mil euros em raspadinha comprada no quiosque do E.Leclerc

Uma mulher, cliente habitual do Quiosque / Tabacaria Tempo de Opinião, localizado nas galerias comerciais do E.Leclerc de Vila Nova de Famalicão, ganhou 10 mil euros numa raspadinha.

A felizarda comprou uma rapadinha “Feliz Natal” dos Jogos Santa Casa, com um custo de 5 euros, e ficou surpreendida quando descobriu que tinha ganho 10 mil euros. Contam os responsáveis do espaço que a mulher ainda terá levado a raspadinha para casa com o objetivo de, junto de um familiar, confirmar se tinha mesmo um prémio avultado. Só depois dessa confirmação terá regressado ao quiosque para reclamar o que havia acabado de ganhar.

Ainda este sábado, na vila de Joane, também uma raspadinha “Feliz Natal” deu 10 mil euros.