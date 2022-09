Famalicão: Mulher procura testemunhas de acidente entre duas motas em Vale S.Cosme

O Parque da Devesa é palco, este sábado, entre as 15 e as 18 horas, da grande festa do Desporto, da Família e da Solidariedade. Chama-se “BeAtive em Família”, uma iniciativa promovida pela autarquia no âmbito da Semana Europeia do Desporto.

Durante a tarde, o Parque da Devesa, que comemora 10 anos, permite a experimentação de atividades desportivas, entre elas ciclismo, badminton, para-badminton, airbadminton, xadrez, atletismo, rugby, boccia, futebol e futvólei, voleibol e andebol, e promoção de atividades radicais como slide, insufláveis, zorb ball e percurso militar; ainda um espaço dedicado aos jogos de rua, um torneio de Street Basket 3×3 (com inscrições em www.famalicaodesportivo.pt), a dinamização de aulas de grupo, como ginástica funcional para seniores às 15h00, danças às 16h00 e pilates às 17h00 e, por último, um posto de avaliação cardiovascular e da composição corporal.

O dia termina com uma corrida e caminhada noturna: o «BeActive Night». A prova, promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, abrange uma distância de 5 quilómetros. A partida para a corrida ou caminhada está marcada para as 21h00, no Parque da Devesa, junto ao parque de estacionamento do CITEVE.

Refira-se que a caminhada tem um cariz solidário para com a cidade irmã de Famalicão, Zhytomyr, na Ucrânia. A solidariedade com Zhytomyr é incentivada no quadro do regresso às aulas com o objetivo de recolher material escolar para aquela localidade fustigada pela guerra. O material necessário para envio, e sugerido para doações, que podem ser entregues no secretariado do evento ao longo de todo o dia, são mochilas, cadernos pautados e quadriculados A4, canetas, marcadores e lápis, borrachas, réguas e esquadros, furadores, molas e clips.

Mais informações em www.famalicao.pt/beactive-em-familia–corrida-e-caminhada-beactive-night .