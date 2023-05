Famalicão: Mulher que estava desaparecida é encontrada morta na A3

No âmbito do Conselho de Ministros descentralizado na quinta-feira, em Braga, o concelho de VN Famalicão vai receber vários membros do Governo, incluindo o Primeiro Ministro, em diversas iniciativas que decorrem bem cedo, a partir das 8h30, desta quarta-feira.

A esta hora a ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, visita, acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal, a Salsicharia Limiana, em Gavião; mais tarde, às 11 horas, Manuel Pizzarro, titular da Saúde, vai a Bairro, à Unidade de Cuidados para a Comunidade, acompanhado pelo vice-presidente do Município, Ricardo Mendes.

À mesma hora, o secretário de estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, Carlos Miguel, acompanhado do vereador Augusto Lima, vai conhecer a nova Estação Rodoviária

Ainda às 11 horas, o Primeiro Ministro, António Costa, e o Ministro da Economia, António Costa Silva, vão à TMG, na companhia de Mário Passos.

Pelas 11h45, com a presença de Manuel Pizzaro e do vereador Ricardo Mendes, é inaugurada a USF Antonina, em Requião, espaço que já está em funcionamento depois de uma produção intervenção no edifício.

O Ministro da Educação, João Costa, e o secretário de estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, inauguram a Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Secundária Camilo Castelo Branco, às 14h30.

Duarte Cordeiro, Ministro do Ambiente e Ação Climática, visita o projeto de reabilitação do Rio Pelhe, na companhia do vereador Hélder Pereira. À mesma hora, na Casa do Território, no Parque da Devesa, decorre a Assembleia Participativa “O Norte na Liderança da Neutralidade Carbónica”.

Para fecho da presença de ministros e secretários de Estado em Famalicão, às 16 horas, é assinado o contrato de cooperação interadministrativo para a reabilitação da esquadra da PSP (2.ª fase). O ato decorre no salão nobre dos Paços do Concelho, com o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e de Mário Passos.