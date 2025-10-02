Famalicão: Multiusos e Centro de Criação Artística são propostas de Mário Passos

O candidato da coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD/CDS) aposta «em equipamentos estruturantes, novos polos artísticos e proteção do património» para que no concelho «todos tenham acesso à cultura e onde os agentes culturais encontrem espaço para criar e crescer». Mário Passos fala de «um compromisso para afirmar Famalicão como território de referência cultural» pela edificação de grandes equipamentos e pela descentralização e valorização do património.

Das propostas realce para a construção de um Multiusos para servir «uma cidade que cresceu» e cujo «desenvolvimento reclama um novo e maior espaço para acolher as várias dinâmicas promovidas pelo tecido cultural, associativo e económico». Mário Passos promete um equipamento «versátil e moderno, capaz de responder às exigências do presente e às ambições do futuro».

A construção de um Centro de Criação Artística, garante o candidato, é outra prioridade pensada para ser um «verdadeiro laboratório das artes de apoio, incentivo e promoção da produção cultural e do processo criativo». Mário Passos acredita que neste equipamento «será escrito o futuro das artes famalicenses».

O candidato do PSD/CDS acrescenta que a cultura «vai além da cidade», defendendo a contínua descentralização «e a criação de novos espaços nas freguesias» para aproximar «a cultura das populações». No património, garante intervenções na Casa Senador Sousa Fernandes – reconvertida num espaço de coworking -, e a reconversão da antiga fábrica Sampaio Ferreira, em Riba de Ave, para receber o futuro Museu da Indústria Têxtil. Propostas, garante, para «consolidar a memória e a identidade do concelho».

O reforço da programação da Casa das Artes e do Teatro Narciso Ferreira e o fortalecimento da rede de ensino artístico, são outras propostas de Mário Passos para a cultura.