Famalicão: Multiusos e Centro de Criação Artística são propostas de Mário Passos

O candidato da coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD/CDS) aposta «em equipamentos estruturantes, novos polos artísticos e proteção do património» para que no concelho «todos tenham acesso à cultura e onde os agentes culturais encontrem espaço para criar e crescer». Mário Passos fala de «um compromisso para afirmar Famalicão como território de referência cultural» pela edificação de grandes equipamentos e pela descentralização e valorização do património.

Das propostas realce para a construção de um Multiusos para servir «uma cidade que cresceu» e cujo «desenvolvimento reclama um novo e maior espaço para acolher as várias dinâmicas promovidas pelo tecido cultural, associativo e económico». Mário Passos promete um equipamento «versátil e moderno, capaz de responder às exigências do presente e às ambições do futuro».

A construção de um Centro de Criação Artística, garante o candidato, é outra prioridade pensada para ser um «verdadeiro laboratório das artes de apoio, incentivo e promoção da produção cultural e do processo criativo». Mário Passos acredita que neste equipamento «será escrito o futuro das artes famalicenses».

O candidato do PSD/CDS acrescenta que a cultura «vai além da cidade», defendendo a contínua descentralização «e a criação de novos espaços nas freguesias» para aproximar «a cultura das populações». No património, garante intervenções na Casa Senador Sousa Fernandes – reconvertida num espaço de coworking -, e a reconversão da antiga fábrica Sampaio Ferreira, em Riba de Ave, para receber o futuro Museu da Indústria Têxtil. Propostas, garante, para «consolidar a memória e a identidade do concelho».

O reforço da programação da Casa das Artes e do Teatro Narciso Ferreira e o fortalecimento da rede de ensino artístico, são outras propostas de Mário Passos para a cultura.

Famalicão: 180 seniores recebem certificados do Centro Qualifica

Esta quinta-feira, cerca de 180 seniores receberam os certificados do Centro Qualifica de Famalicão. A cerimónia, que decorreu nas instalações do CITEVE, faz parte do programa da semana “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”, promovida pela Câmara Municipal.

Durante o ano, as academias seniores de Nine, Oliveira Santa Maria, Delães, Requião, Pedome, Gondifelos, Vila Nova de Famalicão, Carreira e Bente, Seide e Riba de Ave participaram em formações de inglês, trabalhos manuais e competências digitais, ações que conferiram novas oportunidades de qualificação, valorização pessoal e inclusão ativa na comunidade. É o caso de Maria Adelaide Fernandes, da Academia Sénior de Riba de Ave, que «nunca tinha tocado em barro, mas assim que comecei a moldar senti-me relaxada. É incrível ver algo nascer das nossas mãos! Estas atividades deixam-me feliz e com vontade de aprender mais». Já Maria Alice Ferreira, da Academia Sénior de Nine, utilizou pela primeira vez um computador e o primeiro ato foi escrever «um pequeno texto no teclado, com as minhas próprias mãos». Fala de uma conquista simples, «mas para mim, enorme», porque provou a si mesma «que nunca é tarde para aprender».

O presidente da Câmara Municipal entregou os certificados aos seniores que participaram em atividades de alfabetização e percursos de aprendizagem adaptados às suas necessidades reais. Mário Passos felicitou-os «pela disponibilidade e vontade que demonstram em participar nas atividades que, ao longo do ano, são organizadas por e para eles».

A semana “Famalicão Cidade Amiga das Pessoas Idosas” está a decorrer até esta sexta-feira, com a Casa das Artes a receber 2.ª Jornada Famalicão Cidade Amiga das Pessoas Idosas – Uma Cidade para todas as Idades, com a presença de Mário Passos, e da Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes.

Na cerimónia que decorreu no CITEVE foi inaugurada a exposição “Uma Cidade para Todas as Idades – EnvelheSer com Conhecimento”, com testemunhos inspiradores de participação em formação.

 

 

Drible cria identidade para o Shoyu, o novo noodle bar que traz a energia da Ásia a Braga

A Drible, agência criativa de Vila Nova de Famalicão, foi a responsável pelo branding do Shoyu, o novo noodle bar que abriu portas a 8 de julho de 2025 em Braga. O espaço, com capacidade para cerca de 110 lugares, rapidamente se tornou um dos restaurantes mais procurados da cidade, destacando-se pela fusão entre autenticidade asiática e uma estética contemporânea.

Na carta, pratos como o ramen Tonkotsu, o frango karaage e o curry katsu têm conquistado os clientes, num ambiente inspirado nos icónicos noodle bars asiáticos.

O Shoyu é o oitavo restaurante do grupo 5Y, liderado por Yang Qi, que detém também conceitos como o Hoko, Mikado, Miyuki Sushi, Mikadinho e o Koda Japanese Kitchen, igualmente com branding desenvolvido pela Drible.

O trabalho da agência incluiu o desenvolvimento de uma identidade visual completa, com logótipo, tote bags, sacos de papel, t-shirts, cartões de visita, box e bases de copos, pensada para refletir a energia e modernidade do conceito.

“Foi um desafio dar vida a um projeto que é, ao mesmo tempo, contemporâneo e inspirado na tradição da street food asiática. O resultado é uma marca com personalidade forte, feita para se destacar no panorama gastronómico bracarense”, refere a equipa da Drible.

Com este projeto, a Drible reforça a sua posição como agência parceira de marcas que procuram identidades sólidas, capazes de conquistar públicos e criar experiências memoráveis.

Famalicão: Atropelamento seguido de colisão faz três feridos

A tarde desta quinta-feira fica marcada por um atropelamento, seguido de uma colisão, entre dois veículos na Avenida Tomás Pereira, em Vale S. Martinho.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, dos incidentes resultaram três feridos, cuja gravidade ainda não é conhecida.

O alerta foi dado por volta das 17h25 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Famalicão: CDU exige que as obras na EN 206 não se fiquem pelo pavimento

A propósito da renovação da Estrada Nacional 206 (Famalicão-Guimarães), a CDU refere que não pode reduzir-se «à simples renovação do pavimento; torna-se urgente encarar a intervenção de forma integrada, transparente e com prioridade na proteção das pessoas que diariamente utilizam esta via». Espera que as obras sejam geridas com fiscalização pública, que a qualidade dos materiais e das execuções sejam escrutinados e que o calendário de condicionamentos seja coordenado, para minimizar transtornos às populações.

Em comunicado, a CDU propõe que a intervenção garanta, de forma integrada, passeios contínuos e passadeiras elevadas nas entradas das localidades, corredores seguros para bicicletas, reforço da sinalização vertical e horizontal e iluminação pública nos pontos críticos, bem como soluções de drenagem pluvial eficaz e renovação dos ramais de saneamento.

O candidato à Câmara pela CDU, Sílvio Sousa, considera, ainda, imprescindível criar paragens seguras e reprogramar horários dos transportes coletivos que assegurem alternativas reais ao automóvel.

«A requalificação da N206 é necessária, mas não chega: só obras que ponham as pessoas em primeiro lugar, com segurança, melhores acessos e transparência serão aceitáveis», afirma o candidato da CDU à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

A CDU promete manter vigilância ativa e exigência junto da Infraestruturas de Portugal (IP), da Câmara Municipal e de todas as entidades envolvidas, «para que esta intervenção se transforme numa oportunidade real de melhoria estrutural da qualidade de vida no concelho de Vila Nova de Famalicão», refere o candidato, que esteve esta quinta-feira na feira semanal de Oliveira S. Mateus e junto à empresa Riopele, que está de frente à EN 206.

Famalicão: Idosos do centro de dia das Lameiras revivem tradição

Com a chegada do outono, os idosos do Centro de Dia da Associação de Moradores das Lameiras tiveram a oportunidade de viver uma experiência diferente, a colheita da azeitona, mantendo viva uma tradição que é para muitos familiar. Revivendo gestos e rotinas, os seniores recordaram memórias antigas ao redor da oliveira.

A atividade contou com a colaboração do senhor Tiago que se juntou à tarefa e reforçou o espírito de união e comunidade que se vive em torno da Associação de Moradores das Lameiras e dos seus idosos.

Famalicão: APPACDM vence Campeonato de Boccia do Eixo Atlântico

O CACI – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão de Famalicão, da APPACDM de Braga venceu o Campeonato de Boccia do Eixo Atlântico, que decorreu no Pavilhão de Vale S. Cosme (antiga Didáxis), no passado sábado.

A competição ibérica contou com a participação de trinta equipas, cerca de duzentos participantes, oriundos da zona norte de Portugal e também da Galiza. A vitória da equipa do CACI de Famalicão resulta de todo o esforço e dedicação por parte de utentes e profissionais que os acompanham na modalidade.

O Boccia tem vindo a ganhar cada vez mais destaque no seio da APPACDM, promovendo não só o desenvolvimento motor e cognitivo, mas também a socialização e a participação ativa das pessoas com deficiência.

 

A Escola Conde de Arnoso também marcou presença na competição, pelo terceiro ano consecutivo, com uma equipa composta por três atletas, que conseguiu o apuramento para a final, tendo conquistado o 2º lugar.