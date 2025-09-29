Famalicão: Multiusos «é uma das mais estruturantes obras construídas em Nine nos últimos anos»

No passado domingo, a freguesia de Nine recebeu «uma das mais estruturantes obras construídas nos últimos anos, que afirma o compromisso na busca de mais e melhores condições para as pessoas. Este equipamento será palco de uma grande vivência comunitária, tenho a certeza disso», garantiu o presidente da Junta, Paulo Oliveira.
A inauguração do multiusos contou a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos. Trata-se de um equipamento versátil, com mais de 600 metros quadrados, preparado para receber iniciativas de âmbito cultural, recreativo e comunitário. Situado na Avenida dos Correios, representou um investimento municipal de cerca de 656 mil euros e está equipado com palco para espetáculos e outras atividades das cerca de duas dezenas de associações locais.
«É um palco das pessoas e para as pessoas; um equipamento ao serviço da comunidade, que vai ganhar vida com a ação que os ninenses e as suas associações lhe vão trazer», considerou Mário Passos que recordou investimentos anteriores do mesmo género em Requião e Avidos, a que se juntam outros em construção, em Arnoso Santa Maria e Fradelos. «São espaços que convocam para estarmos juntos, para realizar diversas iniciativas e trazer para aqui os planos de ação dos vários movimentos, grupos informais e associações, para que as comunidades saiam mais enriquecidas», disse Mário Passos.