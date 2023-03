Famalicão: Mundos de Vida investe em educação ao ar livre e compra terreno com campo e rio

O colégio Mundos de Vida, localizado em Lousado, Famalicão, adquiriu recentemente um terreno com uma área de 8 mil metros quadrados, que conta com um campo e um rio, para a realização de atividades ao ar livre. O terreno fica a apenas 500 metros do colégio, o que facilita o acesso e permite que os alunos possam desfrutar de um ambiente mais natural para as suas atividades.

A aquisição do terreno foi comunicada nas redes sociais do colégio no início da primavera, e desde então já recebeu a visita da equipa da Mundos de Vida, que ficou entusiasmada com as possibilidades oferecidas pelo novo espaço.

O objetivo da aquisição é proporcionar aos alunos uma experiência mais completa, que vai além das atividades escolares realizadas em sala de aula. Com o novo terreno, o colégio poderá oferecer uma variedade de atividades ao ar livre, como jogos, caminhadas, piqueniques, ou até mesmo aulas.

Além disso, esta aquisição reforça o compromisso do colégio com o meio ambiente e a sustentabilidade, pois permite a realização de atividades educativas relacionadas à preservação da natureza e dos recursos naturais.