A Câmara Municipal de Famalicão continua a apoiar famílias carenciadas, jovens até aos 35 anos e bombeiros do concelho através da Tarifa Social para os serviços de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, através de uma redução direta no valor da fatura mensal.

Esta medida representa um encargo superior a 610 mil euros anuais e abrange 2700 agregados familiares, dos quais 300 em situação de vulnerabilidade.

Os interessados em solicitar este apoio podem fazê-lo através de um formulário online em www.famalicao.pt/balcao-de-servicos/formularios , presencialmente no Balcão Único de Atendimento ou enviado por e-mail para camaramunicipal@famalicao.pt .

“Famalicão é um concelho solidário e atento às necessidades dos seus cidadãos. Através da Tarifa Social, assumimos uma responsabilidade direta no alívio das despesas fixas das famílias, garantindo que os serviços essenciais continuam ao alcance de todos”, destaca Mário Passos, presidente da Câmara Municipal.