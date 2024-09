Famalicão: Município abre concurso público (36,5 milhões) para recolha de lixo durante a noite

O executivo municipal aprovou recentemente a abertura do concurso público internacional, com um preço base de 36,5 milhões de euros, para o serviço de recolha de resíduos urbanos em todo o concelho para os próximos 10 anos. O novo contrato começa em outubro do próximo ano, quando terminar o contrato em vigor, desde 2015, com a atual prestadora do serviço – a Blueotter.

Uma das grandes novidades do novo serviço será a recolha noturna, evitando constrangimentos rodoviários causados pela circulação dos camiões do lixo e a permanência de resíduos nas ruas ao longo do dia.

Está garantida a manutenção do sistema porta a porta e a criação de novos circuitos para a recolha de biorresíduos e dos chamados “monstros”, bem como a limpeza através de varredora mecânica na periferia do centro urbano e vilas.

Na cidade a recolha de resíduos domésticos será feita 4 vezes por semana, acrescida de dois dias para a recolha de biorresíduos; nas vilas, o serviço funciona 3 dias da semana, com uma semanal de biorresíduos complementada com compostagem individual e comunitária.

Nas freguesias a recolha de resíduos indiferenciados acontecerá 3 dias por semana e será complementada com compostagem comunitária e individual, numa primeira fase para dar resposta à separação dos biorresíduos.

Quanto aos biorresíduos não domésticos estão previstos 3 circuitos: um para recolha nos grandes produtores (empresas com cantinas), outro para recolha no sistema HORECA (hotéis, cafés e restaurantes) e um terceiro para recolha de resíduos verdes dos cemitérios.

O novo contrato «tem a vantagem de não ficar fechado, ou seja, caso seja necessário criar novos circuitos ou alargar os existentes este contrato permite que se faça», explica Hélder Pereira. O vereador do Ambiente acrescenta que este procedimento atenta às novas orientações estratégicas a nível nacional e legislação aplicável, no sentido de incluir diferentes fluxos de resíduos, com especial destaque na recolha de biorresíduos e nos vários serviços complementares: limpeza urbana, lavagem, higienização e manutenção de locais de deposição dos resíduos.