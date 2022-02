Famalicão: Município apoia bombeiros e Cruz Vermelha

No dia 24 de fevereiro, pelas 21h00, vai decorrer o segundo encontro do 4.º ciclo de conferências em Educação, desta vez dedicado ao tema “Intervenção precoce e necessidades de saúde especiais: a referenciação”, com a enfermeira Fernanda Pombal e o enfermeiro Leonel Lusquinhos de Sousa Oliveira. A iniciativa vai decorrer no auditório da CESPU. As inscrições podem ser efetuadas através do Portal da Educação em http://www.famalicaoeducativo.pt/.

Refira-se que a iniciativa é promovida em parceria entre o Município, a Federação Concelhia das Associações de Pais de Famalicão, a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, CRL (CESPU) e o Centro Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.

Ao todo, até ao final do ano são realizadas nove conferências. Para quem deseja acreditação são constituídas 3 ações de curta duração (6 horas) organizadas por trimestre. No 1º trimestre (6 horas) as temáticas estão organizadas em torno da “Saúde mental e família”, no 2º trimestre (6 horas) abordar-se-á o “Brincar com intencionalidade educativa”, no 3º trimestre (6 horas) as temáticas selecionadas seguem o tema “Inclusão e cuidados primários”.