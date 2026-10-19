O Núcleo de Ribeirão da Cruz Vermelha vai realizar obras de requalificação no pavilhão junto às instalações principais da instituição, com o apoio da Câmara Municipal, numa área com cerca de 900 metros quadrados.

O objetivo é criar condições para dar melhor resposta às necessidades da população e acolher iniciativas comunitárias.

O apoio municipal de 45 mil euros foi aprovado na última reunião do executivo e vem somar aos 10 500 euros referentes ao quarto trimestre deste ano, atribuídos ao Núcleo de Ribeirão para o apoio do seu funcionamento e atividade geral.

“Apoiar as nossas instituições e dotá-las de espaços com melhores condições é investir diretamente no bem-estar da comunidade, reconhecendo e valorizando o trabalho inestimável que estas equipas realizam diariamente no terreno”, afirma Mário Passos, o Presidente da Câmara Municipal.

A par desta medida foi aprovado um apoio no valor de 22.500 euros para assegurar a atividade geral de cada uma das três corporações de bombeiros do concelho e uma comparticipação de 132 mil euros para garantir o funcionamento operacional das Equipas de Intervenção Permanente que será dividido de igual forma pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão, Famalicenses e de Riba de Ave.