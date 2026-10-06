Uma comitiva do Município de Tomar, liderada pelo presidente da Câmara, Tiago Carrão, e integrada por vereadores e técnicos de diversos serviços municipais, esteve no 2 de outubro, em Vila Nova de Famalicão. «Temos as melhores referências do trabalho que aqui é feito», justificou Tiago Carrão.

A delegação tomarense veio conhecer de perto vários projetos famalicenses nas áreas da inovação, mobilidade, desenvolvimento urbano e proteção civil. Em análise programas como o “Famalicão Made In” e o “B-Smart Famalicão”, focados no apoio ao empreendedorismo, captação de investimento e soluções de smart cities. Incluiu, também, visitas a equipamentos e infraestruturas do concelho, tais como a Estação Rodoviária, o Parque da Devesa, a Vila Residência de Estudantes, o Mercado Municipal e o Campus da Proteção Civil.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, «a partilha de boas práticas e a cooperação entre municípios são fundamentais para o reforço do poder local e para a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos». Por isso, disse que «é com enorme orgulho que abrimos as portas da nossa casa para partilhar o trabalho que temos vindo a desenvolver e que faz de Famalicão uma referência regional e nacional».