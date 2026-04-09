Famalicão: Município destaca importância da videovigilância para combater o crime

Face ao número de assaltos a lojas e veículos, sobretudo no centro da cidade, o município e as forças de autoridade têm estado reunidos para analisar a situação, avança o vereador da Segurança. Hélder Pereira diz que se regista, sobretudo, um aumento dos atentados contra o património e revela que as forças da autoridade têm investigações avançadas quanto aos presumíveis autores dos crimes.

O vereador realça, contudo, que fará grande diferença a entrada em funcionamento das câmaras de videovigilância instaladas no centro da cidade. Neste momento estão colocadas 13, mas ainda não há autorização da direção nacional da PSP para a recolha de dados. O projeto é para a instalação de 54 câmaras.

Quanto aos assaltos, o autarca apela aos lesados para que apresentem queixa na PSP ou GNR sempre que sofrem algum tipo de dano, porque mais elementos podem levar mais facilmente à identificação dos autores.

É conhecida a falta de efetivos e meios das forças de segurança para patrulharem melhor o concelho; quanto à Polícia Municipal, Hélder Pereira lembra que tem funções mais dissuasoras do que punitivas.