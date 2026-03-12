Concelho

Famalicão: Município disponibiliza 230 mil euros para apoio a IPSS

Foi aprovado esta quinta-feira, em reunião do executivo, um apoio de 230 mil euros destinado a cinco Instituições Particulares de Solidariedade Social de Famalicão, cuja principal finalidade é a conclusão de obras de construção, remodelação e ampliação das respetivas instituições.

Esta verba é destinada à ACIP e ao Centro Social e Cultural S. Pedro de Bairro no valor de 40 mil euros. O Centro Social da Paróquia de Joane, o Centro Social da Paróquia de Landim e a Associação Social de Fradelos recebem 50 mil euros cada.

Famalicão: Homem de 28 anos detido por conduzir sem carta

Um homem de 28 anos foi detido ontem, 11 de março, na cidade de Famalicão por condução ilegal.

A detenção ocorreu no decorrer de uma ação de fiscalização, durante a qual as autoridades verificaram que o cidadão não possuía qualquer documento que o habilitasse a conduzir.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

CHEGA Famalicão anuncia nova coordenação jovem

A Juventude do CHEGA em Famalicão anunciou uma nova coordenação, com o objetivo de aumentar a participação dos jovens no concelho.

Esta semana, em Braga, realizou-se uma jornada de trabalho que reuniu os principais dirigentes locais e distritais. Raquel Soares foi nomeada coordenadora da Juventude da Comissão Política Concelhia e terá a missão de aproximar o partido dos jovens, com projetos concretos e atuação nas ruas, escolas e associações do concelho.

O CHEGA de Famalicão afirma manter o foco em temas como segurança, apoio às famílias, valorização do trabalho e defesa da identidade portuguesa.

Vereadora Vânia Marçal distinguida com Medalha de Mérito de Proteção e Socorro

A vereadora da Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão, Vânia Marçal, recebeu a Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, no grau cobre e com distintivo laranja, atribuída pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O despacho publicado em Diário da República a 11 de março, assinado pelo Presidente da ANEPC, José Manuel Moura, sublinha que a distinção reconhece o serviço prestado por Vânia Marçal à frente do Serviço Municipal de Proteção Civil, considerado “uma mais-valia relevante para a segurança das populações e a proteção de pessoas e bens no concelho”.

Ao longo da sua carreira na Câmara Municipal, iniciada em junho de 2008 no Gabinete Técnico Florestal, Vânia Marçal assumiu em 2014 a coordenação do serviço municipal de Proteção Civil, cargo que ocupou até outubro de 2025. Neste período, reforçou a organização e o planeamento do serviço, aumentou a capacidade operacional e consolidou a colaboração com outras entidades do sistema nacional de proteção civil.

O despacho realça também a sua intervenção durante a pandemia da COVID-19, a criação do Campus da Proteção Civil de Bairro e do Heliporto Municipal de Vila Nova de Famalicão, bem como a aposta na formação especializada e na realização de exercícios de simulação de emergência para testar e fortalecer a resposta do município.

Junta de Ribeirão insiste com a E-Redes para resolver falhas na iluminação pública

A Junta de Freguesia de Ribeirão manifestou preocupação com as falhas de energia na iluminação pública na zona de Santa Ana, na vila de Ribeirão, após várias reclamações de moradores.

Segundo a autarquia, desde o início de fevereiro têm sido realizadas diversas diligências junto das entidades responsáveis para resolver o problema. Entre as ações efetuadas estão vários registos de reclamação no Balcão Digital da E-Redes, nos dias 6 e 27 de fevereiro e 9 e 10 de março, bem como contactos telefónicos e comunicações com os serviços técnicos do Município de Vila Nova de Famalicão.

A situação é considerada particularmente preocupante na Rua Escolas de Santa Ana, onde a ausência de iluminação pública deixa a zona muito escura durante a noite, aumentando a sensação de insegurança entre a população.

A Junta de Freguesia esclarece que a gestão e manutenção da rede elétrica e da iluminação pública não são da sua responsabilidade, estando essas competências atribuídas à E-Redes. Ainda assim, garante que continuará a insistir junto das entidades competentes para que o problema seja resolvido com a maior brevidade possível.

Famalicense prepara-se para subir ao ponto mais alto dos Picos da Europa

O famalicense Nuno Dias vai participar, no próximo dia 20 de março, numa desafiante subida ao ponto mais alto dos Picos da Europa, a Torre Cerredo. A escalada apresenta um grau de dificuldade elevado, devido ao terreno íngreme, à presença de pedra solta e a uma crista bastante exposta.

Para enfrentar este desafio, Nuno Dias tem intensificado o treino físico, com especial foco no fortalecimento muscular e em técnicas de respiração.

A aventura será realizada por um grupo de nove participantes provenientes de vários países europeus: três italianos, dois espanhóis, dois polacos, um francês e o atleta de Famalicão.

Se tudo correr como previsto, Nuno Dias pretende ainda deixar hasteada no topo a bandeira da freguesia de Pedome, terra de onde é natural.

Famalicão: Rodrigo Pinheiro cumpre sonhos no Famalicão (vídeo)

Rodrigo Pinheiro, um jovem com 50 jogos ao serviço do FC Famalicão, recorda o trajeto que o trouxe a este número de partidas cumpridas em Vila do Conde , com o Rio Ave.

O defesa fez a estreia na I Liga ao serviço do emblema famalicense, clube que lhe abriu as portas da seleção sub-21.

Em declarações ao clube, Rodrigo diz que a marca dos 50 jogos “é um orgulho e que venham mais 50” e que o facto do Famalicão lhe ter aberto as portas da I Liga merece todo o seu agradecimento.

Em Famalicão “os meus sonhos começaram a realizar-se” e dá como ponto alto, até ao momento, o golo que marcou na abertura da presente época, ao Santa Clara.

O defesa diz estar a cumprir os seus sonhos e que a sua carreira está a ter a visibilidade que desejada. As oportunidades que o treinador tem dado e as boas exibições permitiram a chamada à seleção sub-21, mas não perde de vista uma chamada à seleção A.

Confira as declarações de Rodrigo Pinheiro no vídeo.