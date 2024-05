Famalicão: Município distribui 70 mil euros por associações juvenis

A 1ª Edição do Mercado das Camélias vai acontecer no dia 30 de maio, entre as 10h00 e as 19h00, na Casa do Empresário ACIF, em Vila Nova de Famalicão.

Esta é uma iniciativa que resulta de uma ideia de duas jovens famalicenses e que vai acontecer em parceria com a ACIF – Associação Comercial e Industrial de V.N. Famalicão.

O evento é uma forma de celebração das marcas mais procuradas e exclusivas da região em diferentes áreas de atividade como vestuário, têxteis-lar, casa, bikinis, alimentação, entre outros.

Marcas de Famalicão, Braga, Guimarães, Póvoa de Varzim e Porto já confirmaram a presença no Mercado que será motivo de atração para famalicenses e visitantes de várias cidades vizinhas.