Famalicão: Município distribuiu três mil árvores e arbustos

Na última campanha de adoção de árvores, que decorreu este domingo, foram entregues três mil exemplares de árvores e arbustos. Mais uma demonstração do interesse dos munícipes pela reflorestação e jardinagem dos seus espaços verdes.

As primeiras pessoas chegaram ao Mercado Municipal antes das 8 horas da manhã, para levarem uma das espécies disponíveis.

Esta foi a primeira campanha de adoção de árvores já com o novo objetivo definido pela autarquia de plantação de mais 100 mil árvores até 2030.

No Mercado Municipal esteve a vereadora dos Espaços Verdes e Floresta do Município, Vânia Marçal, para quem «o entusiasmo da comunidade demonstra que Famalicão está verdadeiramente comprometido com a construção de um território mais verde e sustentável».

Recorde-se que esta campanha está integrada na estratégia municipal de reforço da biodiversidade e de adaptação às alterações climáticas.