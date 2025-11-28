Concelho, Cultura

Famalicão: Município diz que a Cultura faz parte de um território moderno

Estão a decorrer, durante esta sexta-feira, na biblioteca da Fundação Cupertino de Miranda, os Encontros de Outono, uma organização do Museu Bernardino Machado, que faz parte da rede nacional de museus, com apoio do município de Famalicão.

O tema desta 25.ª edição são “As Relações Luso-Espanholas (1926-1975)”. Todos os anos o tema é diferente, sempre com convidados de relevo. Desta vez, foram convidados Fernando Rosas (Universidade Nova de Lisboa), Ramón Villares (Universidade de Santiago de Compostela); Cristina Clímaco (Universidade de Paris 8); Luís Bigotte Chorão, do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, entre vários outros.

Abriu a sessão o presidente da Câmara Municipal de Famalicão. Mário Passos disse que um concelho não basta ser pujante em termos económicos e ter a sua demografia a crescer, como Famalicão, «é preciso apostar na cultura e incentivar o espírito crítico». O autarca diz que é este o caminho que Famalicão quer impulsionar e dá Os Encontros de Outono como um bom exemplo. «Queremos ser, cada vez mais, um território cosmopolita, moderno e promotor de felicidade», frisou o autarca, que foi aos Encontros de Outono acompanhado pela nova vereadora da cultura, Susana Pereira.

Os temas começaram a ser discutidos por Norberto Cunha, coordenador Científico do Museu Bernardino Machado. O professor referiu-se ao tema “As Relações Luso-Espanholas (1926-1975)” como uma oportunidade para abordar as relações de vizinhança, sociais e políticas, e os problemas de fronteira (real ou imaginária) num período em que os dois países atravessavam ditaduras.

Norberto Cunha destacou a importância dos conferencistas e dos temas. Exemplos: “O exílio português em Espanha: entre solidariedades e repressão (1927-1936); “Espanha e Portugal entre a ditadura e a democracia: houve uma transição ibérica?”; “Salazarismo e Franquismo: da Nova Ordem Europeia de 1936-45 à “reserva moral do Ocidente”.

Famalicão: PS quer saneamento e água para todos os famalicenses

Os vereadores socialistas apresentaram uma proposta que visa o acesso de todos os famalicenses a água potável e saneamento. Tendo por base o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6) “Água Potável e Saneamento”, os socialistas propõem que o município assuma «como prioridade atingir uma taxa de cobertura de 100% na rede pública de abastecimento de água, bem como iniciar os trabalhos de requalificação das redes mais antigas (especialmente na área urbana do concelho), visando a sua substituição até 2029».

A proposta assenta na necessidade de assegurar que o concelho «está alinhado com as melhores práticas de sustentabilidade gestão responsável dos recursos hídricos, através de uma abordagem integrada que inclui a gestão de resíduos, a melhoria da qualidade da água, a gestão da água para atividades económicas, o consumo responsável, a redução da poluição e o respeito pelo ambiente e ordenamento do território».

Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS e também vereador, diz que «são inúmeras as situações, de conhecimento de todos famalicenses, de problemas relacionados com saneamento no cento urbano».

Famalicão: Vários agentes da PSP agredidos

O aparato registado ao final da manhã desta sexta-feira, junto ao posto da PSP de Famalicão, deveu-se à agressão a vários agentes da PSP.

Ao que a Cidade Hoje apurou, um agente que se encontrava de folga terá sido abordado num estabelecimento comercial por um indivíduo que há algum tempo foi multado por cometer uma contraordenação na estrada. Ao reconhecer o polícia, terá partido para agressão física. Na sequência dos desacatos, foram chamados reforços policiais e o suspeito, que se fazia acompanhar de outras pessoas, acabou por ser detido e levado para o posto da PSP de Famalicão.

Uma vez no posto, o indivíduo ainda conseguiu agredir outros agentes, sendo que um teve de receber tratamento hospital.

O suspeito, a quem lhe foi apreendida uma arma branca, ficou detido e em breve será presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.

Famalicão: Detenção gera aparato à porta da PSP

A detenção de um homem, na manhã desta sexta-feira, gerou um forte aparato policial à porta da esquadra da PSP de Famalicão.

Várias pessoas, que contestam a intervenção das autoridades, concentraram-se em protesto à entrada do posto.

Foram pedidos reforços policiais para evitar uma eventual escalada de violência.

No local também se encontram os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

A Cidade Hoje solicitou à PSP esclarecimentos adicionais, que foram remetidos para mais tarde.

 

Famalicão: Palestra na D. Sancho I sobre os principais avanços cérebro-máquina

Esta semana, para assinalar o Dia Nacional da Cultura Científica (dia 24 de novembro), a Escola D. Sancho I acolheu a palestra “Interfaces Cérebro–Máquina: até onde devemos ir?”, dinamizada por Ana João Rodrigues. A investigadora da Universidade do Minho, uma referência na área da neurociência e da divulgação científica em Portugal, apresentou os principais avanços no campo das interfaces cérebro–máquina, tecnologias que permitem que sinais elétricos do cérebro controlem computadores, próteses ou outros dispositivos.

Estes sistemas, que têm vindo a revolucionar áreas como a medicina, a reabilitação física e a acessibilidade, abrindo portas a soluções inovadoras para pessoas com limitações motoras, também acarretam desafios éticos, designadamente sobre privacidade, autonomia, manipulação de dados neuronais e até sobre os limites da integração entre humanos e máquinas.

A palestra, que proporcionou a reflexão sobre o futuro da tecnologia e da sociedade, foi indutora do debate crítico sobre até onde é possível ir quando o cérebro humano e as máquinas começam a comunicar diretamente.

Famalicão: Alunos da escola de Cruz aprendem a arte do trapilho em iniciativa intergeracional

Nos passados dias 19 e 26 de novembro, as seniores da Associação Gerações dinamizaram a atividade “Agulhas Intergeracionais” com os alunos do 3.º e 4.º ano da Escola Básica de Cruz.

A iniciativa teve como objetivo dar a conhecer a arte de tricotar em trapilho, uma técnica tradicional que combina reutilização de materiais têxteis com expressão artística. Ao longo da sessão, os alunos aprenderam pontos básicos, experimentaram diferentes texturas e colaboraram na criação de peças coletivas.

As obras produzidas vão servir de base para o Atelier Vivo dedicado à artista Ana Quintino, integrando um projeto mais amplo que promove a criatividade, a sustentabilidade e o diálogo entre gerações. Para além das aprendizagens práticas, a atividade fomentou momentos de partilha, entreajuda e valorização do saber tradicional.

Esta atividade também permitiu aproximar crianças e adultos através de atividades manuais e criativas, reforçando a missão de construir relações comunitárias mais fortes e participativas.

Famalicense Sofia Oliveira é Campeã do mundo de Kickboxing

A famalicense Sofia Oliveira, natural de mogege, sagrou-se esta sexta-feira Campeã do Mundo de Kickboxing em K1 -60kg. Foi a primeira mulher portuguesa a conquistar o ouro num campeonato mundial da WAKO.

A atleta do Desportivo de Guimarães venceu na final a ucraniana Alina Martyniuk, numa luta que terminou com uma vitória portuguesa por 3-0. Com isto, vai subir ao lugar mais alto do pódio em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Veja ou reveja a entrevista da atleta Sofia Oliveira à Cidade Hoje, horas antes da partida para o Campeonato do Mundo.

 

 