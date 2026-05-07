Famalicão: Município e San Sebastián reforçam laços de cooperação

De 18 a 23 de maio, Vila Nova de Famalicão vai assinalar o Dia Internacional e a Noite Europeia dos Museus. A programação é diversa, com destaque para o lançamento do novo portal online da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, marcado para o dia 18 de maio, às 10h00, no Museu Bernardino Machado.

A nova plataforma foi concebida para melhorar a acessibilidade à informação, constituindo uma ferramenta de valorização e promoção da oferta museológica do concelho, com informação atualizada sobre museus, exposições, eventos e atividades educativas.

Para além deste momento, realce, ainda, para mais uma edição de “(H)Á Noite no Museu!”, integrada na Noite Europeia dos Museus. É no dia 23 de maio, às 23h00, no Museu Bernardino Machado, e uma possibilidade de usufruir deste espaço museológico em horário alargado e num ambiente onde não faltará animação, música e diversão.

Ainda no Museu Bernardino Machado, que este ano assinala 25 anos da sua inauguração, a 18 de maio é exibida uma peça de teatro inédita sobre a vida do ex-Presidente da República. Na mesma data será inaugurado um Escape Room, que permitirá aos visitantes uma experiência dinâmica e participativa sobre o museu, numa iniciativa que se vai estender até ao final do ano.

No dia 23 de maio, na Praceta Cupertino de Miranda, os visitantes são convidados a descobrir os museus que fazem parte da rede municipal, na iniciativa “Museus Sem Fronteiras”, através de pistas, objetos e caixas mistério. Mais do que desvendar enigmas, esta atividade propõe um encontro com os museus enquanto espaços de diálogo, memória e comunidade.

Nota ainda para a gratuitidade no acesso à Casa de Camilo – Museu, de 18 a 23 de maio, e no Museu Automóvel e no Museu da Fundação Cupertino de Miranda, no dia 18.

Recorde-se que a Rede de Museus de Famalicão nasceu em 2012 e é composta por 11 museus e coleções visitáveis do concelho: Casa – Museu de Camilo, Museu Bernardino Machado, Museu da Fundação Cupertino de Miranda – Centro Português do Surrealismo, Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado, Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves, Museu do Automóvel, Museu da Guerra Colonial, Casa-Museu Soledade Malvar, Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa e Museu da Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe.

Toda a programação das comemorações pode ser consultada em www.famalicao.pt.