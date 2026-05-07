Famalicão: Município e San Sebastián reforçam laços de cooperação

Famalicão: Novo site, festa no Bernardino Machado e entradas gratuitas em museus
De 18 a 23 de maio, Vila Nova de Famalicão vai assinalar o Dia Internacional e a Noite Europeia dos Museus. A programação é diversa, com destaque para o lançamento do novo portal online da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, marcado para o dia 18 de maio, às 10h00, no Museu Bernardino Machado.
A nova plataforma foi concebida para melhorar a acessibilidade à informação, constituindo uma ferramenta de valorização e promoção da oferta museológica do concelho, com informação atualizada sobre museus, exposições, eventos e atividades educativas.
Para além deste momento, realce, ainda, para mais uma edição de “(H)Á Noite no Museu!”, integrada na Noite Europeia dos Museus. É no dia 23 de maio, às 23h00, no Museu Bernardino Machado, e uma possibilidade de usufruir deste espaço museológico em horário alargado e num ambiente onde não faltará animação, música e diversão.
Ainda no Museu Bernardino Machado, que este ano assinala 25 anos da sua inauguração, a 18 de maio é exibida uma peça de teatro inédita sobre a vida do ex-Presidente da República. Na mesma data será inaugurado um Escape Room, que permitirá aos visitantes uma experiência dinâmica e participativa sobre o museu, numa iniciativa que se vai estender até ao final do ano.
No dia 23 de maio, na Praceta Cupertino de Miranda, os visitantes são convidados a descobrir os museus que fazem parte da rede municipal, na iniciativa “Museus Sem Fronteiras”, através de pistas, objetos e caixas mistério. Mais do que desvendar enigmas, esta atividade propõe um encontro com os museus enquanto espaços de diálogo, memória e comunidade.
Nota ainda para a gratuitidade no acesso à Casa de Camilo – Museu, de 18 a 23 de maio, e no Museu Automóvel e no Museu da Fundação Cupertino de Miranda, no dia 18.
Recorde-se que a Rede de Museus de Famalicão nasceu em 2012 e é composta por 11 museus e coleções visitáveis do concelho: Casa – Museu de Camilo, Museu Bernardino Machado, Museu da Fundação Cupertino de Miranda – Centro Português do Surrealismo, Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado, Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves, Museu do Automóvel, Museu da Guerra Colonial, Casa-Museu Soledade Malvar, Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa e Museu da Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe.
Toda a programação das comemorações pode ser consultada em www.famalicao.pt.
Famalicão: Jogo da Amadora com arbitragem de Veríssimo
A partida entre o Estrela da Amadora e o FC Famalicão, na próxima segunda-feira, 11 de maio, às 20h15, será dirigida por Fábio Veríssimo.
O árbitro da AF Leiria, terá como assistentes Pedro Martins e Hugo Marques; o 4.º árbitro é Diogo Rosa; VAR: Rui Silva e AVAR: José Pereira.
Recorde-se que para esta partida o FC Famalicão oferece os bilhetes e se precisar de autocarro só tem de pagar 10 euros. Os bilhetes para o encontro estão disponíveis na Loja Oficial, sob as seguintes condições: gratuito (necessário fazer o levantamento do mesmo); transporte: 10 euros; bilhetes disponíveis até às 13 horas da próxima segunda-feira; a marcação do transporte deve ser feita até às 18 horas deste sábado. Quem não tiver possibilidade de levantar o bilhete na Loja Oficial, poderá efetuar o pedido através de contacto telefónico (252 011 123).
Famalicão: Riba d´Ave tem dois novos projetos para captar atletas para o hóquei e patinagem artística
“Sai do banco. Entra no jogo” e “Pequenos Campeões” são dois novos projetos do Riba d´Ave Hóquei Clube para o hóquei em patins e patinagem artística, respetivamente.
Os dois programas, que visam familiarizar as crianças e jovens com as modalidades sobre patins e, dessa forma, captar novos atletas, surgem num momento em que a própria Federação de Patinagem de Portugal tem reforçado a promoção e modernização das modalidades, aproximando-as dos atletas, clubes, famílias e adeptos.
Neste sentido, e localmente, o Riba d’ Ave Hóquei Clube quer fazer a sua parte promovendo estas modalidades junto da comunidade.
A campanha “Sai do banco. Entra no jogo” convida os jovens a sair da bancada e a viver de perto a emoção do jogo. O objetivo é reforçar a formação, captar novos atletas e continuar a alimentar uma modalidade com enorme tradição no clube e no desporto nacional.
O projeto “Pequenos Campeões” foi particularmente pensado para mostrar que a patinagem artística também é para rapazes. A primeira aula aberta gratuita terá lugar no dia 30 de maio, das 10h00 às 11h00, no Pavilhão Municipal de Riba de Ave, e contará com a presença especial de um campeão do mundo de Patinagem Artística.
Com 53 anos de história ligados ao desporto em patins, o Riba d´Ave continua a envidar esforços para reforçar a sua identidade, a mística e o orgulho numa modalidade que faz parte da memória desportiva da comunidade e criando novas oportunidades para que as crianças experimentem, apaixonem-se e cresçam dentro do clube.
Mais do que captar atletas, estes projetos do emblema ribadavense pretendem formar crianças mais confiantes, disciplinadas, ativas e ligadas à história da sua terra e do seu clube.
Famalicão: Festival de arte e cultura da CIOR sai da cidade e vai para Ribeirão
A quinta edição do Mixing Art, iniciativa cultural associada ao Curso Técnico de Animação Sociocultural da Escola Profissional CIOR realiza-se de 19 a 21 de junho e sai do centro da cidade.
Desta feita, a organização escolheu a vila de Ribeirão, particularmente o Parque Rio Veirão.
Durante os três dias, na vila ribeirense, poderá desfrutar de uma vasta variedade de atividades, como música, oficinas, dança, luta de espadas, artes circenses, pinturas faciais, modelagem de balões, jogos tradicionais, mercadinho e também navegar em barco viking.
O “Mixing Art V”, à semelhança dos eventos efetuados anteriormente, visa promover a interação comunitária, o desenvolvimento pessoal e a valorização do espaço público, através da arte e da cultura.
Foto arquivo
FC Famalicão continua a ser entidade formadora cinco estrelas
O Futebol Clube de Famalicão reforçou o estatuto de entidade formadora cinco estrelas. A nota máxima foi atribuída pela Federação Portuguesa de Futebol, com o emblema famalicense a alcançar esta categoria pela sexta época consecutiva.
Esta avaliação reflete a ação formativa do Famalicão numa temporada em que os resultados desportivos nas camadas jovens foram relevantes, com a disputa das fases de apuramento de campeão de sub-19, sub-17 e sub-16, competindo, ainda, no patamar maior do futebol nacional no escalão sub-15.
A este contexto desportivo sai, também, reforçado com as melhorias que têm sido efetuadas na Academia, dotada das melhores condições para os jovens e respetivas equipas técnicas.
Famalicão: Escolas e entidades educativas recebem apoio para novas candidaturas na CIOR
A Escola Profissional CIOR promove na manhã desta sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h30 horas, uma sessão de informação e de esclarecimento sobre o Programa Erasmus+.
A iniciativa é da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação que visa divulgar a Call KA120 2026/ Mobilidades para aprendizagens e estágios, prestar esclarecimentos sobre o acesso ao processo de acreditação Erasmus+ e, ainda, apoiar as organizações na preparação de candidaturas e reforçar a sua capacidade para desenvolverem estratégias de internacionalização.
Diretores e técnicos de estabelecimentos de ensino da região e do país estarão presentes na sessão que, na abertura, terá Amadeu Dinis, diretor da CIOR; Cristina Perdigão, vice-presidente do Instituto para o Ensino Superior, IP; e de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal.
Da parte da tarde decorrerá uma sessão informação/debate destinada a alunos, tendo como oradores Amadeu Dinis e Cristina Perdigão. Aproximar os jovens do tema Europa, ligando‐o diretamente à educação, formação e futuro profissional; explicar a evolução de Portugal desde a adesão à União Europeia; dar a conhecer oportunidades concretas (Erasmus+, mobilidade, formação,estágios); e motivar os estudantes a acreditarem em percursos educativos diversificados, dentro e fora de Portugal, são propósitos desta sessão.
Sobre a sessão que vai decorrer durante a manhã, Amadeu Dinis reforça que «a acreditação Erasmus+ é o principal instrumento de reconhecimento da qualidade das organizações participantes e permite às entidades acreditadas beneficiar de um processo simplificado no acesso a financiamento para projetos de mobilidade».
O diretor da CIOR nota, também, que ao integrarem esta acreditação, «as escolas, centros de formação e entidades de educação de adultos reforçam o seu reconhecimento em Portugal e na Europa, bem como o seu compromisso com a internacionalização, a inovação e a melhoria contínua». Este enquadramento favorece ainda «a criação de parcerias mais sólidas e duradouras, com impacto no desenvolvimento das instituições, das comunidades educativas e dos seus territórios», enaltece Amadeu Dinis.
Neste contexto, a sessão de divulgação assume particular relevância ao apoiar estas organizações na preparação das suas candidaturas e a capacitá-las para desempenharem um papel mais ativo na promoção de uma mobilidade educativa e de uma cooperação europeia mais inclusiva, coesa e solidária no ano em que se comemoram 40 anos da adesão oficial à União Europeia.
Desde 1991, a CIOR operacionalizou 1753 mobilidades através de uma rede de parceiros espalhados por 25 países, por isso «o Erasmus e os valores da cidadania europeia são marcas identitárias do projeto educativo desta escola profissional», sublinha Amadeu Dinis.