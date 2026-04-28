Famalicão: Município garante que novos desafios obrigam a criar e alterar chefias

Sobre o novo organigrama do Município de Famalicão, aprovado na reunião do executivo da passada semana, o presidente da Câmara explicou aos jornalistas que «cumpre a legislação, como tem que ser». Segundo Mário Passos, a reorganização do organigrama é proporcional às dinâmicas do concelho, «aos novos desafios, à nova realidade, à especialidade que é necessária ter em cada um dos serviços para podermos ser mais eficazes e mais eficientes», explica.

Os novos departamentos, as divisões e as chefias de serviço «têm que existir», e dá como exemplo a Informática, por causa da digitalização, do site, da cibersegurança, da Inteligência Artificial. Este «é um setor que tem de evoluir», sublinha o autarca famalicense.

Mário Passos garante que o preenchimento dos lugares será feito com recurso, sobretudo, aos colaboradores que o município já tem e será feito de «forma paulatina», assume.

Segundo o edil, este trabalho de alteração ao organigrama vem sendo feito há mais de um ano e meio. Foi aprovado sem críticas dos vereadores do PS ou do Chega. A Iniciativa Liberal veio acusar a Câmara de despesismo.