Famalicão: Município gasta anualmente 160 mil euros no ensino articulado da dança, música e teatro

O capitão do FC Famalicão, Riccieli, formou uma equipa com Antunes e Ukra, jogadores do FC Paços Ferreira e Rio Ave FC, para um jogo muito particular. Os três jogadores visitaram a ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, onde tiveram a oportunidade de conhecer verdadeiros heróis.

Para a iniciativa promovida pela Fundação do Futebol, o trio levou alegria, carinho, palavras de conforto, solidariedade e Batas para oferecer aos utentes desta unidade hospitalar. Numa tarde plena de sorrisos, os jogadores não esconderam a admiração pela força, resiliência e capacidade de superação das crianças e jovens internadas. «Fiquei sensibilizado com a força destas crianças. Hoje pude ver o quão os pais são importantes na vida dos filhos. Foi uma experiência incrível e saio daqui diferente. Irei partilhar este momento, esta vivência, com os meus filhos para que percebam a realidade de outras crianças», confessou, emocionado, Riccieli,

A Fundação do Futebol tem vindo a distribuir poderosas Batas, feitas de camisolas dos 34 clubes que compõem os quadros do futebol profissional, de Norte a Sul do país. Um gesto que leva o poder e a solidariedade do futebol aos hospitais pediátricos. Um pequeno contributo que visa um objetivo bem maior: tornar mais felizes os dias dos pequenos heróis.