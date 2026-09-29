Cerca de 50 funcionários recentemente aposentados, foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal. No Salão Nobre dos Paços do Concelho, Mário Passos prestou homenagem a todos aqueles que, com o seu trabalho e dedicação, «desempenharam as funções na consolidação e no desenvolvimento dos nossos serviços, permitindo construir uma estrutura municipal mais sólida, eficiente e humanizada». O autarca reforçou, ainda, «o valor insubstituível do serviço público na melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade famalicense».

A sessão ficou marcada pela nostalgia e pela partilha de experiências de quem dedicou grande parte da sua vida ao serviço público. Por exemplo, Abílio Dias começou a trabalhar na Câmara Municipal aos 35 anos. Fala de «uma experiência que me permitiu conhecer muita gente e, hoje, sinto-me realizado com o meu percurso de vida». Este colaborador foi um dos cerca de 50 antigos funcionários dos serviços municipais recebidos e homenageados pelo presidente da Câmara Municipal na passada segunda-feira, dia 28 de setembro.

No final da sua intervenção, Mário Passos reforçou que «o trabalho e a dedicação diários de cada um de vós foram fundamentais para erguer a estrutura do município e servir com proximidade os famalicenses».