Famalicão: Município inserido em projeto internacional de ajuda a crianças com deficiência visual

O Município de Vila Nova de Famalicão, em associação com entidades internacionais, está a desenvolver o projeto desportivo “Move as You Are” ao longo de 2024 e 2025, que visa apoiar a inclusão social e ultrapassar as barreiras desportivas com que se deparam as crianças com deficiência visual. O campo de férias em Tirrenia, Itália, foi uma das iniciativas desenvolvidas no âmbito deste projeto.

Desta forma, uma equipa de técnicos da divisão do Desporto do Município de Vila Nova de Famalicão deslocou-se até Tirrenia, entre 3 e 7 de julho, para participar no “Campo de Férias para Crianças com Incapacidade Visual”, desenvolvido no âmbito do projeto europeu “Move as You Are”, financiado pelo programa “Erasmus + Sports” da Comissão Europeia.

Os professores famalicenses estiveram responsáveis pela dinamização dos workshops de natação, dirigidos a vários grupos de crianças com incapacidade visual e participaram em atividades relacionadas com dança, ténis, basebol, entre outras modalidades, promovidas por outros parceiros deste projeto internacional, tais como: a Universidade de Atenas (Grécia), a associação Euphoria Net (Itália) e a Real Eyes Sport (Itália).