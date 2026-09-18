Com o arranque do novo ano escolar, o Município de Vila Nova de Famalicão renova a aposta na formação artística especializada e no ensino articulado ao investir em circuitos de transporte gratuito e no apoio às mensalidades de quase um milhar de jovens famalicenses.

Entrar no ensino articulado é, para muitos jovens, a possibilidade de conciliar as habituais disciplinas com a dança, a música ou teatro. Com vista a apoiar o talento das novas gerações, a autarquia prevê investir 300 mil euros para assegurar circuitos especiais de transporte e 70 mil para comparticipar as mensalidades da dança, área sem financiamento atribuído por parte da tutela.

Para o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, “ao assegurarmos a gratuitidade dos transportes e a comparticipação das mensalidades, eliminamos barreiras para que o talento não dependa dos recursos das famílias, cientes de que investir na cultura é investir no futuro e na preparação dos nossos jovens para a vida”.

Esta medida faz toda a diferença, por exemplo, na vida de Júlia Teles, aluna da Escola Básica Terras do Ave, em Pedome, de onde se desloca para frequentar o curso básico de teatro na ACE – Escola de Artes, em Famalicão. A jovem destaca o impacto do transporte gratuito, reconhecendo que “sem essa ajuda, provavelmente não iria conseguir frequentar a escola de artes”.

No ano letivo 2026/2027, a formação musical continua a cargo do CCM – Centro de Cultura Musical e da ArtEduca, a dança é assegurada pela An-Dança e o teatro pela ACE – Escola de Artes.

Marta Soares, coordenadora da An-Dança, reforça “o impacto direto do apoio da autarquia na sustentabilidade das famílias e das instituições”, lembrando “sem esse apoio, não haveria a excelência de ensino que hoje se reflete e é reconhecida a nível nacional e internacional”.

Desta forma, o Município de Famalicão aposta na igualdade de oportunidades e assegura o acompanhamento de cerca de 900 alunos no seu percurso escolar e artístico.