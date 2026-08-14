Este ano, o Município de Famalicão já aprovou mais de 2,1 milhões de euros para apoiar o desenvolvimento desportivo no concelho.

Na última reunião do executivo foi aprovado mais um pacote financeiro, na ordem dos 522 mil euros, destinados a dezoito associações e entidades desportivas, para o desenvolvimento de atividades, formação desportiva, inscrições federativas e seguros de atletas, participações internacionais, manutenção de relvados sintéticos e naturais, aquisição de viaturas, instalação de iluminação LED e construção de bancadas.

Recorde-se que atualmente estão em curso dois grandes projetos desportivos, o Centro de Atletismo que se encontra na reta final da construção e a requalificação e ampliação das Piscinas Municipais que vão passar a ter uma piscina coberta de 50 metros com quatro pistas e condições para treino de alta competição.