Famalicão: Município investiu 900 mil euros em atividades culturais

Ao final da tarde do passado sábado, o Riba d´Ave/Sifamir não perdeu a oportunidade para vencer um adversário direto na luta pela manutenção. A equipa de Raul Meca recebeu a Juventude Pacense e levou a melhor, por 3-2, com golos de Rémi Herman. Num jogo intenso e com os locais a perderem ao intervalo, por 1-2, a grande figura acaba por ser Rémi, autor dos três golos que selaram uma importante vitória. Com este resultado na jornada 20 do campeonato nacional de hóquei em patins, os ribadavenses sobem ao décimo lugar, com 20 pontos.

O FAC joga apenas esta quarta-feira, em Tomar, casa do quinto classificado, com 37 pontos. Já o Famalicense é décimo segundo, com 18 pontos.

Foto arquivo