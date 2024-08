Famalicão: Município já canalizou mais de 7 milhões de euros para as freguesias

O ACANUC’24, acampamento do Núcleo de Famalicão do Corpo Nacional de Escutas (CNE), juntou cerca de 1700 escuteiros dos agrupamentos do CNE do concelho de Famalicão, que desde sábado, têm participado em diversas iniciativas que estão a decorrer no Parque de Lazer de Gondifelos.

Este ano, a temática do acampamento foi um “Desafio à Mudança”, com foco na partilha de experiências e no convívio entre todos os participantes. Vânia Pereira, Chefe do Núcleo de Famalicão do CNE acredita que “acima de tudo, cada um vai levar daqui memórias e momentos marcantes de um acampamento em que nas muitas atividades queremos inquietar, desafiar à mudança e que estas ações depois possam gerar também mudança nas comunidades onde os agrupamentos estão integrados”.

O presidente da Câmara Municipal fez questão de visitar o acampamento e defende que “o escutismo tem uma força muito grande no nosso concelho e este acampamento reflete a dinâmica do movimento, que muito contribui para a educação não formal dos nossos jovens”.