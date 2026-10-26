O Município marcou presença na Semana Europeia das Regiões e Cidades 2026, que se realizou em Bruxelas, tendo participado na conferência “Territórios inclusivos para todas as idades: combater a idade em prol de uma coesão europeia mais forte” que juntou representantes de Barcelona, Espanha, de Zagreb e Vinnytsia, Croácia, e de Seine-Saint-Denis, França.

Susana Pereira, vereadora da Cultura, Desenvolvimento Integrado, Igualdade e Integração e Solidariedade Social, apresentou o trabalho realizado no concelho com a valorização da comunidade sénior através de projetos das Academias Sénior e do Mais e Melhores Anos.

Unânime entre todos os oradores foi a certeza de que os territórios estão em transformação por via das mudanças demográficas e que isso tem impacto na vida da população “um dos aspetos dessa mudança é o aumento da esperança média de vida e isso tem que ser encarado como algo positivo para as pessoas e para a comunidade”, afirma a vereadora da autarquia famalicense.

A Semana Europeia das Regiões e dos Municípios realiza-se anualmente em outubro, com Bruxelas a acolher o maior evento da Europa dedicado ao desenvolvimento regional e urbano que reúne decisores políticos, peritos, académicos e profissionais para trocar ideias, partilhar boas práticas e debater o futuro das regiões e dos municípios da Europa.