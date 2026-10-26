Esta terça-feira, o Município de Famalicão vai participar no 1º Encontro da Comunidade de Prática Social de Braga – “Partilhar para Transformar”, que vai decorrer no Campus de Braga da Universidade Católica Portuguesa.

Com o objetivo de promover a cooperação intermunicipal e garantir respostas sociais mais justas para todos, a iniciativa vai reunir os catorze municípios do distrito de Braga e o Centro Distrital da Segurança Social.

No decorrer do evento vai ser apresentado o Manual Procedimentos e Boas Práticas para a Ação Social no Distrito de Braga, uma metodologia reconhecida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses como uma boa prática de colaboração institucional.