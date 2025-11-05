Famalicão: Município procede ao restauro de duas esculturas

A Câmara Municipal de Famalicão vai proceder ao restauro ao monumento de homenagem aos “Fundadores do Concelho” e “Ao Bombeiro Voluntário”. As duas intervenções custam 21 mil euros.

A intervenção na escultura de homenagem aos fundadores do concelho de Vila Nova de Famalicão, instalada nos jardins dos Paços do Concelho, decorrerá ao longo dos próximos dois meses e implicará a remoção de elementos cerâmicos e posterior reassentamento, operações de limpeza, estabilização e reforço estrutural, entre outros trabalhos.

Recorde-se que a escultura, inaugurada em 2005, é da autoria de Fernando Crespo e foi inaugurada no âmbito das comemorações dos 800 Anos do Foral de D. Sancho I, dos 170 anos do concelho de Vila Nova de Famalicão e dos 20 anos de elevação a cidade. Foi uma homenagem aos fundadores do concelho no ano de 1835, aos membros do executivo e presidentes de Junta em exercício à data das comemorações.

A peça escultórica divide-se em três áreas distintas, correspondendo cada uma delas a um período histórico diferente: antes de 1835, de 1835 até 2005, e o tempo pós-2005.

Ainda no que diz respeito a restauro de esculturas, está incluída a estátua “Ao Bombeiro Voluntário”, instalada no Parque 1.º de Maio. A intervenção passará pela limpeza e estabilização de superfícies, pelo tratamento do suporte, a substituição dos elementos pétreos danificados, a proteção e reintegração cromática dos bronzes e ainda a reposição das letras de identificação da escultura atualmente em falta.

A estátua “Ao Bombeiro Voluntário” é uma obra da autoria de Augusto Costa, promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Foi inaugurada a 13 de junho de 1985, enquadrada na inauguração da remodelação do Parque 1.º de Maio. O monumento surge como homenagem de gratidão pelo papel desempenhado pelos bombeiros voluntários que, com espírito de abnegação, se sacrificam pela comunidade.