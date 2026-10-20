Nos dias 6 e 7 de novembro, o Município de Famalicão promove uma formação de monitores dirigida a jovens entre os 18 e os 25 anos, para que possam desenvolver competências e acompanhar atividades com crianças e jovens.

A iniciativa pretende dar a conhecer ferramentas essenciais para o exercício da função de monitor, com foco no trabalho em equipa e gestão de grupos.

A formação vai decorrer na Casa da Juventude, no dia 6 de novembro, entre as 21h00 e as 22h30, e no dia 7, das 09h00 às 18h00.

Para além da vertente formativa, os jovens interessados poderão desenvolver competências pessoais e sociais e vir a integrar a bolsa de monitores do Município.

A formação tem uma lotação máxima de 20 participantes e as inscrições, que são gratuitas, devem ser feitas em www.juventudefamalicao.org .